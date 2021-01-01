فوائد وأضرار فول الصويا..هل يصلح كبديل للبروتين..

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فول الصويا

يتساءل كثير من ربات البيوت عن مدى إمكانية استخدام فول الصويا كبديل للبروتين بعد غلاء الأسعار، خاصة وأن هناك بعض المحاذير من تناوله بشكل متكرر.

الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية ونحت القوام، أكد أن فول الصويا يعد من أهم وأفضل وأرخص مصادر البروتين حاليا، وقيمته الغذائية عالية جدا، ويمكن تناوله بأمان مرة واحدة في الأسبوع.

وأشار حلمي إلى أن المحاذير من تناوله ترجع إلى أن فول الصويا يحتوي على مادة تعرف باسم الأيزوفلافينات وتأثيرها مشابه لهرمون الإستروجين في الجسم، ولا توجد دراسات مثبتة أن لها تأثير ضار على هرمونات الذكورة، لكن من باب الاحتياط يمكن تناول بحرص مرة أسبوعيا بدون إفراط، مع الرجال وأيضا الإناث الأكثر عرضة لأورام الثدي والاضطرابات الهرمونية.

ومن أهم فوائده أنه غني بالبروتين فهو يحتوي على 68 جراماً من البروتين، وكذلك غني بالألياف الغذائية التي تساعد على ضبط مستوى الكوليسترول، وأيضا الكربوهيدرات فهو يحتوى على 56 جراماً منها.



كما أنه يحتوي على فيتامين الفوليك وفيتامين بي، وهو مناسب للأمهات الحوامل، وأخيرا يعد فول الصويا من الأطعمة الغنية بالمعادن والكالسيوم ويساعد في تقويم العظام والأسنان.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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