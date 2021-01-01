نائب رئيس الهلال السوداني يرد عللي شكوي الأهلي

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نائب رئيس الهلال السوداني

رد محمد إبراهيم العليقي، نائب رئيس الهلال السوداني، على خطوة الأهلي بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد النادي الأزرق على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.

وقال العليقي، في تصريحات خاصة ليلا كورة اليوم الإثنين ردًا على شكوى الأهلي، "لن نرد الشكوى بالشكوى، حدث أيضا تجاوزات من النادي الأهلي، ولن نشكوهم لأنهم إخواتنا".وأضاف نائب رئيس الهلال "أعتقد أن الأهلي أخطأ بتقديم هذه الشكوى".وكان الأهلي أعلن في وقت سابق من اليوم تقديمه شكوى رسمية ضد الهلال، بسبب ما وصفه بـ"التجاوزات المنافية للأخلاق الرياضية".

المصدر: yallakora

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