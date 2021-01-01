أوضاع النوم الآمنة أثناء الحمل .. أعرفيها



أوضاع النوم الآمنة أثناء الحمل أوضاع النوم الآمنة أثناء الحمل

يمكن أن تكون أوضاع النوم الآمنة أثناء الحمل نقطة تحفيز للقلق، أولئك الذين يجدون الراحة في النوم على بطونهم قد يواجهون صعوبة في النوم أثناء الحمل، دعنا نستكشف سلامة النوم على البطن وأفضل أوضاع النوم أثناء الحمل، وفقا لما نشره موقع " healthnews".



هل يمكنك النوم على بطنك أثناء الحمل؟



نعم ، يمكنك النوم على بطنك أثناء الحمل حتى يكبر حجم بطنك بما يكفي بحيث يصبح هذا الوضع غير مريح ، في حوالي 12 أسبوعًا من الحمل ، ربما قبل ذلك بالنسبة لمن لديهم عدة أطفال ، يبدأ الرحم في الخروج من الحوض.



هل النوم على المعدة يؤذي الطفل؟



لا ، النوم على بطنك لن يؤذي طفلك ،سيستمر نوم البطن ليكون أكثر راحة خلال الأشهر الثلاثة الأولى خلال هذا الوقت ، يظل رحمك المتنامي محميًا داخل حوضك ، بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، مع نمو بطنك ، سيبقى طفلك محميًا داخل رحمك ، محاطًا بالسائل الأمنيوسي، يعمل هذا السائل الأمنيوسي كممتص للصدمات.

قد يعجبك أيضا...

هل يمكنك النوم على ظهرك أثناء الحمل؟يعتبر نوم الظهر أخطر وضعيات النوم أثناء الحمل ، لكن نتائج الدراسة متضاربة، أشارت الدراسات الحديثة إلى أن النوم على ظهرك يرتبط بخطر أكبر بمقدار 2.3 مرة للإملاص - طفل يموت قبل الولادة - بعد 28 أسبوعًا من الحمل في المقابل ، وجدت دراسات أخرى عدم وجود خطر ولادة جنين ميت ونوم الظهر.مع تقدم الحمل ، يصبح الرحم المتوسع ثقيلًا مع نمو الجنين وتنمو المشيمة والسائل الأمنيوسي والدم، عندما تستلقي على ظهرك ، يمكن أن يستقر وزن رحمك الحامل بالكامل على الأوعية الدموية الرئيسية، تقوم هذه الأوعية الدموية بنقل الدم إلى رحمك وطفلك وجسمك، سيؤدي ضغط هذه الأوعية إلى تقييد تدفق الدم والأكسجين إلى الطفل ، مما قد يكون له عواقب بالإضافة إلى ذلك ، قد تشعر بالدوار أو الدوخة.يرتبط النوم الخلفي في الثلث الثالث من الحمل أيضًا بانقطاع النفس الانسدادي النومي ،ابذل قصارى جهدك لتجنب النوم على الظهر في الثلث الثاني والثالث من الحمل لأن الحمل يؤثر بشكل كبير على جسمك ، ويقيد تدفق الدم ، ويمكن أن يسبب صعوبات في التنفس.ما هي أفضل وضعية للنوم أثناء الحمل؟يكون وضع النوم النهائي أثناء الحمل على جانبك ، وتحديداً الجانب الأيسر،يسمح النوم الجانبي بتقييد غير محدود لتدفق الدم والأكسجين والمواد المغذية بين جسمك وطفلك، النوم على جانبك ، خاصة بعد 28 أسبوعًا من الحمل ، هو التوصية العامة لمعظم أطباء التوليد والقابلات .