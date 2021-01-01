أحمد مرتضى يفجر أزمة جديدة في الزمالك .. تفاصيل

أثار أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، والمشرف على الألعاب الجماعية بالنادي، أزمة داخل القلعة البيضاء في الساعات الأخيرة.
فحسبما علم "كووورة"، دخل نجل رئيس الزمالك في مشادة قوية مع لاعبي فريق الكرة الطائرة، السبت الماضي، انتهت بتهديده لهم بإنهاء عقودهم مع النادي.
وأبدى اللاعبون في المقابل استياءهم من أسلوب أحمد مرتضى، وكيفية إدارته لشؤون الفريق خلال الفترة الماضية.
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