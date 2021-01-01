أحمد مرتضى يفجر أزمة جديدة في الزمالك .. تفاصيل

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صورة الخبر: أحمد مرتضى منصور
أحمد مرتضى منصور

أثار أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، والمشرف على الألعاب الجماعية بالنادي، أزمة داخل القلعة البيضاء في الساعات الأخيرة.

فحسبما علم "كووورة"، دخل نجل رئيس الزمالك في مشادة قوية مع لاعبي فريق الكرة الطائرة، السبت الماضي، انتهت بتهديده لهم بإنهاء عقودهم مع النادي.

وأبدى اللاعبون في المقابل استياءهم من أسلوب أحمد مرتضى، وكيفية إدارته لشؤون الفريق خلال الفترة الماضية.

وقرر الزمالك الانسحاب بشكل مفاجئ من البطولة العربية للكرة الطائرة، قبل ساعات من إجراء قرعة المسابقة التي تستضيفها مصر، بعدما فشلت محاولاته للتعاقد مع لاعب أجنبي لتدعيم الفريق خلال المنافسات.

ويقدم فريق طائرة الزمالك موسما متواضعا للغاية، حيث خسر أمام منافسه التقليدي الأهلي في كل المواجهات المباشرة، وآخرها مباراة كأس السوبر المحلي.

المصدر: kooora

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