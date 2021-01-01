أحترس .. من أطعمة تزيد مشاكل في الجهاز العصبى والذاكرة

هناك العديد من الأطعمة التي ينصح بتناولها لتعزيز صحة الجهاز العصبى ومنها المكسرات وسمك السلمون والخضراوات الملونة وغيرها ولكن ماذا عن الأطعمة والمشروبات التي قد تزيد من خطر تعرضك لمشاكل المزاج أو الذاكرة، خاصة مع تقدمك في السن، وهو ما ذكره موقع webmd
ومن أبرز الأطعمة التي تسبب مشاكل في الذاكرة والجهاز العصبى
الصودا والمشروبات السكرية
إذا كنت ترغب في الحفاظ على عقلك مع تقدمك في العمر، فابتعد عن المشروبات فائقة الحلاوة، حيث وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يشربون الكثير من الصودا والشاي الحلو والمشروبات السكرية الأخرى هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الذاكرة قد تتسبب هذه المشروبات، التي غالبًا ما تحتوي على نوع من السكر يسمى الفركتوز، في تصغير أجزاء معينة من الدماغ.
المشروبات الغازية الدايت والمحليات الصناعية
توصلت الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يحتسون صودا دايت واحدة على الأقل يوميًا هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية أو الإصابة بالخرف بثلاثة أضعاف. يعتقد العلماء أن المحليات الصناعية قد تكون العنصر المسيء.
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