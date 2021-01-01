جامعة القاهرة .. تحدد أخر موعد لتسجيل المقررات الدراسية

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تنتهى كليات جامعة القاهرة، من إغلاق تسجيل المقررات الدراسية استعدادا لحضور المحاضرات بشكل منتظم و للامتحانات القصيرة الخاصة بالمناهج.







كلية العلوم

أوضح الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، عن مواعيد التسجيلات والشرائح للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

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وقال الدكتور أحمد الشريف ، بدء تسجيل المقررات الدراسية منذ يوم السبت الموافق 4 فبراير وتستمر حتى السبت 18 فبراير ، مؤكدا أنه يتم استقبال مشاكل التسجيل من الفترة 19 حتى 21 فبراير .كلية الإعلامأعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن غلق تسجيل المقررات الدراسية .وقالت الدكتورة حنان حنيد، أن الفرقة الثانية و الثانية برنامج الإعلام ( العربى _ الإنجليزى _ الرقمى ) أنتهت من تسجيل المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى .جامعة القاهرةالتقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة، بتشكيله الجديد للعام الجامعي 2022-2023، برئاسة الطالب عبد الله عرمش، ونائب رئيس الاتحاد الطالبة فاطمة الزهراء، لاستعراض خطة الأنشطة الطلابية، بحضور مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة ورئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان.واستهل الدكتور محمد الخشت، حديثه بالترحيب بأعضاء مجلس الاتحاد، والتأكيد على أنهم نتاج انتخابات حرة جرت بشكل ديمقراطي، وجاءت نزيهة وشفافة في كل مراحلها، وعكست صورة مشرفة للجامعة ولطلابها.وناقش الاجتماع، الأطر العامة للنشاط الطلابي خلال العام الدراسي الجاري، وتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب في الأنشطة المختلفة، ومشاركة الاتحاد في الأنشطة التثقيفية والموسم الثقافي والفني الذي تقدمه الجامعة لطلابها.واستمع رئيس الجامعة إلى الأفكار التى طرحها مجلس اتحاد الطلاب بكافة لجانه، فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية والتأكيد على الحاجة إلى توسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب.وأكد الدكتور الخشت دعمه الكامل وإدارة الجامعة لاتحاد الطلاب وتلبية طلباتهم وتحقيق طموحات ممثلى طلاب الجامعة، والحرص على التواصل المستمر مع الطلاب والاستماع إلى رغباتهم، وتجسير الفجوة بين الأجيال، مشددا على ضرورة تنشيط إدارات رعاية الشباب بالكليات، وتقديم كافة الإمكانيات وجوانب الدعم المعنوي لأنشطة الاتحاد، والاستعانة بالمتخصصين في مختلف الجوانب للقاءات مفتوحة مع طلاب الجامعة لزيادة درجة الوعي لديهم بهذه الأنشطة، ورفع قيمة جوائز المسابقات التنافسية التي تتم بين الطلاب.وطلب الدكتور محمد الخشت، أعضاء مجلس اتحاد الطلاب بالمشاركة في مختلف المناسبات والفعاليات التي تنظمها الجامعة، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين، سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وسيلتقي وزير الشباب والرياضة بطلاب الجامعة نهاية الشهر الجاري.