لتنظيف المنزل بكل سهولة .. حيل بسيطة توفر مجهودك



تنظيف المنزل تنظيف المنزل

كثير من السيدات يهتممن بنظافة المنزل بشكل كبير، وتريد أن تجعله جميلا بشكل لائق، ولكن قد تشعر ربة المنزل بالتعب لأنها تقوم بالأعمال المنزلية بشكل دورى. ويوجد بعض النصائح التي يمكن أن تقوم بها السيدة حتى تحصل على النظافة التى تريدها، وفى نفس الوقت دون أن تشعر بالتعب، وفقا لموقع "cleanmyspace".



التنظيف لمدة 10 دقائق في اليوم

الطقس بارد في الخارج في تلك الأجواء الشتوية، مما يجعل التنظيف شاق على ربة المنزل، ومرهق، وهى تحاول أن تنظف أرضيات المدخل من مكان الأحذية الشتوية، ولهذا يجب الحرص على تنظيف تلك المنطقة بشكل سريع في 10 دقائق يوميًا حينها لن تصبح المهمة شاقة ولا متعبة.



يجب أن يكون لكل شيء مكان

بطبيعة الحال فإن لكل شيء له مكان معين، وإذا لم يكن له مكان فهذا يعنى أنه لا يوجد أهمية له، ويمكن الاستغناء عنه، فيمكن لربة المنزل أن تجعل الأشياء غير المهمة بعيدة عن المنزل حتى يكون أكثر نظاما.

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ترتيب الغرفة والفراش كل يومإن ترتيب الفراش لا يأخذ وقت طويل، قد يأخذ دقيقة، ولكن هذا الترتيب له أثر عميق على النفس، مما يجعل الشخص يشعر بأنه أكثر حماسا، لأنه أنجز مهمة صغيرة في أول ساعات الصباح، مما يعود الشخص بعد يوم عمل طويل ليجد الفراش مرتب بشكل مريح، ويجب تنظيف غرفة النوم كل ليلة، فلن يأخذ بضع دقائق حتى يتم الانتهاء منها، حتى يستيقظ الشخص ليجد الغرفة نظيفة.تنظيف المطبخ بعد كل وجبةإن الحفاظ على نظافة المطبخ يعتبر من الأولويات لذا يجب على ربة المنزل أن تحرص على نظافته بشكل دورى بعد كل وجبة طعام، مع تنظيفه من أي قطع فتات من الطعام، أو تنظيفه من أي أطباق وأوانى متراكمة ويجب أن تقوم تلك المهمة بعد كل استخدام حتى لا تتراكم الأطباق في كل مكان.على الجميع المشاركةيجب على كل أفراد الأسرة المشاركة في عملية التنظيف، حتى يشعر الجميع أنه يشاركة في نظافة المكان الذى يعيش فيه، حتى لا يتم إلقاء المسئولية على عاتق شخص واحد، لأن الاهتمام بالمنزل مسئولية الجميع.