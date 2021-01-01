مش عملية.. قطع ديكور لا ينصح بها الخبراء فى المنزل

يرغب كل شخص فى ترتيب منزله بطريقة منسقة وفقاً لأحدث اتجاهات الديكور المنتشرة خلال هذه الفترة وفى نفس الوقت يحرص على اختيار قطع ديكور عملية، لكن مصممون الديكور ينصحون بتجنب بعض القطع عند تجديد المنزل والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "insider".
اتجاهات ديكور لا ينصح بها المصممون
قطع الديكور البيضاء
لا ينصح مصممون الديكور باتباع اتجاه الديكور أبيض اللون بشكل كامل فى المنزل، وذلك لأن الأقمشة البيضاء معرضة للتلطخ وكذلك الجدران وتكاليف تنظيفها وصيانتها باهظة الثمن، لهذا لا ينصح بتطبيق اتجاه اللون الأبيض بالكامل داخل الغرف، ويفضل استبداله بتطبيق اللون الأزرق أو الأخضر الذى يمكن تنظيفه دون إنفاق الكثير من المال.
الأرفف المفتوحة
اتجاه الأرفف المفتوحة من اتجاهات الديكور المطبخ التى لا ينصح بها مصممون الديكور، حيث تدفع الأشخاص للتأكد بين الحين والآخر من أن الأوانى والأطباق منظمة بشكل مثالى مما يتسبب فى إهدار الكثير من الوقت فى ترتيبها، لذلك تعتبر من الاتجاهات غير عملية.
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