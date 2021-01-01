مش عملية.. قطع ديكور لا ينصح بها الخبراء فى المنزل



قطع ديكور قطع ديكور

يرغب كل شخص فى ترتيب منزله بطريقة منسقة وفقاً لأحدث اتجاهات الديكور المنتشرة خلال هذه الفترة وفى نفس الوقت يحرص على اختيار قطع ديكور عملية، لكن مصممون الديكور ينصحون بتجنب بعض القطع عند تجديد المنزل والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "insider".



اتجاهات ديكور لا ينصح بها المصممون

قطع الديكور البيضاء

لا ينصح مصممون الديكور باتباع اتجاه الديكور أبيض اللون بشكل كامل فى المنزل، وذلك لأن الأقمشة البيضاء معرضة للتلطخ وكذلك الجدران وتكاليف تنظيفها وصيانتها باهظة الثمن، لهذا لا ينصح بتطبيق اتجاه اللون الأبيض بالكامل داخل الغرف، ويفضل استبداله بتطبيق اللون الأزرق أو الأخضر الذى يمكن تنظيفه دون إنفاق الكثير من المال.



الأرفف المفتوحة

اتجاه الأرفف المفتوحة من اتجاهات الديكور المطبخ التى لا ينصح بها مصممون الديكور، حيث تدفع الأشخاص للتأكد بين الحين والآخر من أن الأوانى والأطباق منظمة بشكل مثالى مما يتسبب فى إهدار الكثير من الوقت فى ترتيبها، لذلك تعتبر من الاتجاهات غير عملية.

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الإفراط في استخدام الأثاث الحديثيرى مصممون الديكور أن الإفراط فى استخدام قطع الأثاث الحديثة فى الكثير من المنازل جعل الأمر يبدور مألوفاً بالنسبة للبعض، لكن ينصحون باتباع قطع الديكور العتيقة التى تعتبر أفضل من قطع الديكور الحديثة، وتعيش فترة أطول من قطع الأثاث الحديثة المصنوعة من خامات خفيفة لا تتحمل الاستخدام الكثير لها.لوحات النخيلنصح مصممون الديكور بضرورة استبدال لوحات النخيل الاستوائية الموجودة فى أغلب جدران المنزل لأنها بذلك تفقد جاذبيتها، لذلك يفضل بتنوع اللوحات.تجنب الأثاث المتطابقالتباهي بمجموعة أثاث عصرية متطابقة عادة ما يتسبب فى إنفاق الكثير من المال، ومن ناحية أخرى يجد مصممون الديكور أن غرف المعيشة المليئة بالأثاث المتطابق تبدو مملة، لذلك يفضل التنوع فى قطع الأثاث لتوفير المال والحفاظ على مظهر الغرفة.