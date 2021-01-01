اعرف أعراض الذبحة الصدرية



الذبحة الصدرية الذبحة الصدرية

يخلط الكثير من الأشخاص بين الذبحة الصدرية والنوبة القلبية بسبب أن كلاهما يحدث ألما فى منطقة الصدر ولكن فى الحقيقة هما مختلفان بشكل كبير

ووفقا لما جاء فى موقع “ NHS” الذبحة الصدرية هي ألم في الصدر ناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى عضلات القلب، لا تهدد الحياة عادةً ولكنها علامة تحذير على احتمال تعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.



أعراض الذبحة الصدرية

العرض الرئيسي للذبحة الصدرية هو ألم في الصدر ويجعلك تشعر بالضيق أو البليد أو الثقل - قد ينتشر إلى ذراعيك أو رقبتك أو فكك أو ظهرك، وفى بعض الحالات يحدث ألم الذبحة الصدرية بسبب بذل مجهود بدني أو إجهاد وتوقف في غضون بضع دقائق من الراحة



في بعض الأحيان قد تكون هناك أعراض أخرى مثل الشعور بالغثيان أو ضيق التنفس.

قد يعجبك أيضا...

أنواع الذبحة الصدريةهناك نوعان رئيسيان من الذبحة الصدرية يمكن تشخيصك بها:الذبحة الصدرية المستقرة (أكثر شيوعًا) وتكون الهجمات لها محفز مثل الإجهاد أو التمرين)وتتوقف في غضون بضع دقائق من الراحةالذبحة الصدرية غير المستقرة وهى أكثر خطورة ولا يمكن التنبؤ بها وقد لا يكون لها محفز ويمكن أن تستمر رغم الراحةويجب التنويه أن بعض الأشخاص يصابون بذبحة صدرية غير مستقرة بعد حدوث المستقرة.