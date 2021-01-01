ذكر نبوي .. كيف نؤدي شكر نعم الله تعالي؟



الدكتور مختار مرزوق الدكتور مختار مرزوق

كيف نؤدي شكر نعم الله تعالي؟ سؤال يكثر البحث عنه، حيث أجاب الداعية الأزهري الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، على السائل من خلال بيانه لـ ذكر نبوي عظيم لأداء شكر النعم.



كيف نؤدي شكر نعم الله تعالي؟

وفي جواب سائل يقول: كيف نؤدي شكر نعم الله تعالي ؟، أكد “مرزوق”، أنه لأداء شكرالله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى أن تحافظ على هذا الذكر النبوي الخاص بأداء شكر النعم، فقد جاء عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ذلك اليوم) صحيح ابن حبان حديث رقم (861).



كما استدل بما جاء عند أبي داود عن عبدالله بن غنام البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته) سنن أبي داود حديث رقم (4411)

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ويقول الإمام النووي عن رواية أبي داود روينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعفه انظر الأذكار ص (108) .شكر نعم لله تعاليكما بيّن في حديثه حول كيفية أن نؤدي شكر نعم الله تعالي، قول صاحب عون المعبود : قوله صلى الله عليه وسلم (فقد أدى شكر ليلته) هذا يدل على أن الشكر هو الاعتراف بالمنعم الحقيقي ورؤية كل النعم دقيقها وجليلها منه ، وكماله أن يقوم بحق النعم ويصرفها في مرضاة الله انظر عون المعبود ج 13 ص 281 .وشدد الداعية الأزهري أنه ينبغي على كل واحد منا أن لا ينسى أن القليل من الناس هم الذين يقومون بواجب الشكر قال تعالى ( وقليل من عبادي الشكور )، موضحا ما أورده السيوطي في الدر المنثور قال : وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم التيمي رضي الله عنه قال قال رجل عند عمر رضي الله عنه : اللهم اجعلني من القليل ، فقال عمر رضي الله عنه : ما هذا الدعاء الذي تدعو به ؟ قال إني سمعت الله يقول ( وقليل من عبادي الشكور ) فأنا أدعو الله أن يجعلني من ذلك القليل ، فقال عمر رضي الله عنه : كل الناس أفقه من عمر .الدر المنثور ج8 ص226