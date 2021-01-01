ذكر نبوي .. كيف نؤدي شكر نعم الله تعالي؟

كيف نؤدي شكر نعم الله تعالي؟ سؤال يكثر البحث عنه، حيث أجاب الداعية الأزهري الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، على السائل من خلال بيانه لـ ذكر نبوي عظيم لأداء شكر النعم.
كيف نؤدي شكر نعم الله تعالي؟
وفي جواب سائل يقول: كيف نؤدي شكر نعم الله تعالي ؟، أكد “مرزوق”، أنه لأداء شكرالله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى أن تحافظ على هذا الذكر النبوي الخاص بأداء شكر النعم، فقد جاء عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ذلك اليوم) صحيح ابن حبان حديث رقم (861).
كما استدل بما جاء عند أبي داود عن عبدالله بن غنام البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته) سنن أبي داود حديث رقم (4411)
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