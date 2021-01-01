صحيفة بريطانية .. تكشف ملجأ زيلينسكي السري تحت الأرض



ملجأ زيلينسكي السري تحت الأرض ملجأ زيلينسكي السري تحت الأرض

أفادت صحيفة The Sunday Times البريطانية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومساعديه، أمضوا أول شهرين من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مختبئين في ملجأ سري تحت الأرض.



ووفقا للصحيفة، فإن الملجأ معتم، ويحرس مجمع المباني الحكومة الأوكرانية داخله، عدد كبير من المسلحين، وكل شخص يريد دخول المجمع والتنقل في مرافقه، عيله ذكر كلمة سر محددة يتم تغييرها يوميا.



وأضافت الصحيفة، أن كلمة السر عبارة عن جمل وكلمات صعبة باللغة الأوكرانية، "يصعب على الروس نطقها".

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وأشارت الصحيفة، إلى أن زيلينسكي أجبر قاطني الملجأ على توقيع تعهد خطي، بعدم الإفصاح عن أية تفاصيل تخص الملجأ، وتصميمه، وموقعه، ودفاعاته، وحتى الطعام الذي يقدم فيه.ونوهت الصحيفة، بأنه في بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كان يفترض أن يختبئ زيلينسكي في الملجأ تحت الأرض مدة أسبوع، إلا أن تقدم القوات الروسية إلى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، منذ المرحلة الأولى للعملية، أجبره ومساعديه على الاختباء فيه مدة شهرين، قام خلالها بتصوير مقاطع فيديو مسجلة، لطمأنة الشعب الأوكراني بأنه لم يهرب، ويتركهم لمواجهة مصيرهم بأنفسهم.