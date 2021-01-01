صحيفة بريطانية .. تكشف ملجأ زيلينسكي السري تحت الأرض

أفادت صحيفة The Sunday Times البريطانية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومساعديه، أمضوا أول شهرين من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مختبئين في ملجأ سري تحت الأرض.
ووفقا للصحيفة، فإن الملجأ معتم، ويحرس مجمع المباني الحكومة الأوكرانية داخله، عدد كبير من المسلحين، وكل شخص يريد دخول المجمع والتنقل في مرافقه، عيله ذكر كلمة سر محددة يتم تغييرها يوميا.
وأضافت الصحيفة، أن كلمة السر عبارة عن جمل وكلمات صعبة باللغة الأوكرانية، "يصعب على الروس نطقها".
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