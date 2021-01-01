ظاهرة تحدث لأول مرة في سيناء تسبب رعبا كبيرا



ظاهرة تحدث لأول مرة في سيناء ظاهرة تحدث لأول مرة في سيناء

شهدت شواطئ محافظة شمال سيناء في مصر انحسار منسوب مياه البحر المتوسط في ظاهرة تحدث لأول مرة.



مصر.. انحسار المياه في سيناء لأول مرة يسبب رعبا كبيرا (صور)

وأكد أهالي مدينة العريش، أنهم فوجئوا منذ أمس السبت تراجع ملحوظ في شاطئ البحر المتوسط قبالة شاطئ مدينة العريش، وعدد من الشواطئ الأخرى، بمنطقة الرواق بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.



وأضاف الأهالي أن تراجع الشاطئ تراوح ما بين 10 إلى 15 متر، وهذه ظاهرة تحدث لأول مره دون تحديد أسباب لتراجعها.