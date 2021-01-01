نجم الأهلي مطلوب في بشكتاش التركى

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تلقى مسئولو النادي الأهلي اتصالات من بشكتاش التركي للحصول على خدمات المالي آليو ديانج لاعب وسط الأحمر حالياً، وعدم الانتظار لميركاتو الصيف المقبل.



ورغم انتهاء فترة القيد الشتوي فى معظم دوريات العالم، إلا أن الأندية التركية مازال بإمكانها ضم لاعبين جدد وقيدهم حالياً بسبب الزلزال المُدمر الذى ضرب تركيا وسوريا مؤخراً وتسبب فى خسائر فادحة بالدولتين.



ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مد فترة تسجيل اللاعبين فى ميركاتو الشتاء بتركيا حتى 5 مارس المقبل، بعد أحداث الزلزال التى وقعت على مدار الأسبوعين الماضيين، ومنعت الأندية من تسجيل صفقاتها الشتوية مع الاتحاد التركي.



وارتبط أسم ديانج بنادى بشكتاش خلال الفترة الماضية لكن الجديد والمُثير فى الأمر أن النادى التركي يرغب فى شراء اللاعب المالي حالياً وليس فى نهاية الموسم الجاري.



وأكد مسئولو بشكتاش لنظرائهم في الأهلي عزمهم على إرسال عرض رسمي لضم ديانج حالياً ، وأنهم يرغبون في حسم الصفقة خلال الأيام الحالية وعدم تأجيلها لفترة الانتقالات الصيفية المقبل حال موافقة الأهلي.



ورفض الأهلي عرض بشكتاش لأن النادي يحتاج اللاعب لاستكمال الموسم الجاري خاصة وأنه مُقيّد أفريقياً ومحلياً ولن يكون الأهلي قادراً على تعويض ديانج بعد غلق باب القيد محلياً وأفريقياً.



وتزامنت مفاوضات بشكتاش مع الأهلي لضم ديانج مع رغبة القلعة الحمراء في ضم الكونغولي جاكسون موليكا لاعب بشكتاش خلال الصيف المقبل بعدما تسبب الخلاف المالي بسن الطرفين في عدم إتمام الصفقة خلال انتقالات يناير الأخيرة.



وكان النادي الأهلي قد أعلن في الثامن من يناير عام 2021 تمديد عقد ديانج لمدة 5 سنوات قادمة.



ويتم إغلاق القيد الشتوي في تركيا يوم 8 فبراير كل عام، ولكن مع أحداث الزلزال تقرر منح الأندية والاتحاد التركي لكرة القدم من جانب فيفا مهلة إضافية لضم الصفقات الجديدة تنتهي يوم 5 مارس المقبل.



ويبدأ الأهلي اليوم ،الأحد، الأستعداد لمباراة اسوان المقرر لها بعد غد الثلاثاء في الدوري عقب الخسارة من الهلال السوداني بملعب الأخير بهدف نظيف أمس بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

