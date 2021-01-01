طبيب البيت الأبيض السابق : يشكك فى صحة بايدن

دعا النائب الجمهورى رونى جاكسون، طبيب البيت الأبيض السابق، إلى إنهاء التستر على صحة الرئيس جو بايدن بعد ان زعم طبيب الرئيس الحالي أو بايدن فى صحة جيدة وقادة على القيام بمهام الرئاسة.
وقال جاكسون فى تصريحات لفوكس نيوز إن أغلبية الأمريكيين يمكنهم أن يروا أن صحة بايدن العقلية فى تراجع تام، لكن ليس هناك شفافية من البيت الأبيض حول ما يحدث، لو أن هناك شيئا، فى التعامل مع هذه القضية وعدم قدرته على التعامل مع هذه الوظيفة.
وأضاف جاكسون إن التقرير الطبي المكتوب الصادر الأسبوع الماضى، والصادر من طبيب بايدن كيفين أوكونور، يؤكد بشكل أكبر أن الإدارة لا تزال مصرة على إخفاء الحقيقة.
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