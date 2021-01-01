بالتفاصيل أسباب خناقة الشناوي مع الجهاز الفني للهلال السوداني

شهدت مباراة الأهلي ومضيفه الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء أمس السبت، مشادة قوية بين محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، مع الجهاز الفني للهلال السوداني.
ووفقًا لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورتس، فإن سبب الخناقة جاء بعد تعمد لاعبي الهلال تضييع الوقت بادعاء إصابة أحد اللاعبين، حيث تدخل طبيب الفريق السوداني لعلاجه، ليأتي محمد عبدالمنعم ويطلب من طبيب الهلال أن يخرج يعالج اللاعب المصاب خارج الملعب.
وتطاول طبيب فريق الهلال على عبد المنعم وضربه في وجهه بـ"سبراي البنج" في الأنف كادت تؤدي لإصابته وهذا سبب تدخل محمد الشناوي كقائد فريق الأهلي".
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