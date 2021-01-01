فيروس قديم .. كل ما تريد معرفته عن فيروس «ماربورج»



فيروس «ماربورج» فيروس «ماربورج»

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن فيروس ماربورج هو فيروس قديم، وأول حالة تم اكتشافها عام 1967، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى البلد الذي اكتشفت فيه أول حالة، مشيرا إلى أنه منذ اكتشاف الفيروس لم تصب حالة واحدة بهذا الفيروس حتى الآن في مصر.



وأضاف إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية على قناة “تن” الفضائية في برنامج “صباح الورد”، أن القلق غير مطلوب بالمرة، وذلك لأن منظمة الصحة العالمية عقدت اجتماعا وأطلقت عليه “مروباك”، وكان ذلك الاجتماع فرصة لطرح فكرة تصنيع اللقاحات غير الموجودة مثل الإيبولا وماربورج، لأن هذه الأمراض حتى الآن لا يوجد لها علاج.



وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن كل الأدوية التي صنعت لهذا المرض كانت في الأساس تعالج الأعراض فقط وليس المرض نفسه، وهو مميت بنسبة 88% من نسبة الحالات المصابة، ولكي يتم إسعاف الحالة حتى لا تتعرض للوفاة يجب حجزها بالمستشفى منذ اليوم الثالث.

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وذكر أن طرق الوقاية ضد عدوى الفيروسات واحدة من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية بشكل دائم ومستمر، وارتداء الماسك في الخارج بشكل عام، وإجراء عمليات التطهير بشكل مستمر، بالإضافة إلى عزل المصابين، وهو الخطوة الأولى في اتخاذ الإجراءات الوقائية.وأكد أنه يجب عدم القلق، لأنه لا ينتشر عن طريق سوائل الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أنه يجب على الآباء عزل أولادهم في حالة الإصابة بأي مرض، ومنعهم من الذهاب للمدارس حتى لا تنتشر العدوى بشكل كبير.