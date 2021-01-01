ملابس لا ترتديها مرتين دون غسلها .. تصيبك بالفطريات

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هناك بعض الملابس التي ينصح بعدم ارتدائها سوى مرة واحدة دون غسلها.



وبحسب موقع CNN، فإن عدم معرفة متى تغسل ملابسك يمكن أن يكون له عواقب تؤدي إلى مشاكل في الجلد أو التهابات.



أوضحت منال محمد، كبيرة المحاضرين في علم الأحياء الدقيقة الطبية في جامعة وستمنستر، أن هناك أنواعًا قليلة من الملابس يجب غسلها بعد كل استخدام، وهي القطع الداخلية والجوارب والملابس الرياضية، لافتةً أن هذا ينطبق أيضًا على أي ملابس أخرى بها بقع أو عرق أو رائحة أو أوساخ ظاهرة، إذ أن البكتيريا الطبيعية التي تعيش على أجسامنا، مثل الميكروبيوم، يمكن أن تنمو مع التعرق.

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ومع نمو البكتيريا يمكن أن يؤدي ذلك إلى الالتهابات والفطريات ومشاكل جلدية أخرى، وإذا كنت لا ترتدي ملابس داخلية، فأنت بحاجة إلى غسل ملابسك قبل ارتدائها مرة أخرى لأنها تلامس جلدك.أما عندما يتعلق الأمر بالسبب الذي يجعلك لا ترتدي الجوارب مرة أخرى دون غسلها أولاً، فإن هذا يعرضك للالتهابات الفطرية في القدمين وأصابع القدم، وفقًا لطبيب الأمراض الجلدية الدكتور جيريمي فينتون.بالإضافة إلى أن البكتيريا الناتجة عن العرق، يمكن أن تلامس الملابس التي يتم ارتداؤها في الصالات الرياضية أو الأماكن الرياضية، مثل المكورات العنقودية الذهبية، مما يؤدي إلى حدوث العدوى، ويمكن أن تصبح هذه الالتهابات خطيرة إذا دخلت الأنسجة الداخلية أو مجرى الدم.فيما يتعلق بباقي الملابس، فإن الأمر يتوقف على كم التعرق طوال اليوم. مع ذلك، أفاد الخبراء أنه إذا كنت تستحم عادة قبل النوم، وترتدي الملابس الداخلية والعرق قليلًا أو لا شيء عند ارتداء البيجامات، فيمكنك ارتدائها لمدة أسبوع دون غسلها، لكن إذا لم تفعل هذه الأشياء، فستحتاج إلى غسلها في كل مرة.