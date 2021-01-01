بمذاق شهي .. طريقة عمل عجينة المينى بيتزا



المينى بيتزا المينى بيتزا

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل عجينة المينى بيتزا بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ولذيذ ومغذي بأبسط الخطوات لعشاق البيتزا .



المكونات لعمل عجينة المينى بيتزا



3 أكواب دقيق

3 معالق كبيرة سكر

3 معالق كبيرة حليب مجفف

معلقة كبيرة خميرة ناعمة

معلقة صغيرة بيكينج باودر

معلقة صغيرة ملح

ربع كوب زيت ذرة

كوب ماء دافىء

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ثانيًا: حشوة المينى بيتزامينى بيتزا مينى بيتزا6 أصابع سوسيس أو بسطرمة أو لانشون حسب الرغبةكوب جبن موزاريلا مبشورةبصلة صغيرة مفرومةمعلقة كبيرة زيتنصف معلقة صغيرة ملحربع معلقة صغيرة فلفل اسودمعلقتان كبيرتان بقدونس مفروممعلقتان كبيرتان كزبرة مفرومةحبة كبيرة طماطم مفرومةمعلقة كبيرة زعترنصف كوب كاتشابنبدأ بتحضير العجينة:- فى العجان الكهربائى نضع الدقيق والخميرة والبكينج باودر والسكر والحليب والملح والزيت والماء- نثبت مضرب العجين ثم نشغله من 4 إلى 5 دقائق حتى نحصل على عجينة ناعمة- نصنع كرة كبيرة من العجينة ونضعها فى طبق واسع مدهون بالزيت- ندهن سطح العجينة بقليل من الزيت ثم نغلف العجينة بالنايلون- نتركها فى مكان دافئ حتى تختمر- على سطح مستو مرشوش بالدقيق نفرد العجينة حتى يصبح سمكها ربع سم- نستخدم قطاعة البسكويت الدائرية أو كوب زجاجى لنقطع العجين إلى دوائر متساوية- نرتب دوائر العجينة بشكل متباعد فى صينية فرن- نتركها 10 دقائق تختمر حتى نلاحظ أن حجمها أصبح أكبر- ثانيًا تحضير حشوة المينى بيتزا- فى مقلاة على النار نسخن الزيت على نار متوسطة- نضيف البصل ونقلبه حتى يلين قليلاً ثم نبعده عن النار- نضيف السوسيس أو البسطرمة أو اللانشون والملح والفلفل والبقدونس والكزبرة والطماطم والزعتر- نسخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية- نضع القليل من الكاتشاب على دوائر البيتزا ونوزع عليها الحشو ثم جبن الموزاريلا- اخبزى البيتزا من 10 إلى 12 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا ويتحمر الجبن ويقدم .