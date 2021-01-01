تنطلق سلسلة vivo V27 للأسواق العالمية في الأول من مارس

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صورة الخبر: vivo V27
vivo V27

أكدت شركة vivo بشكل رسمي على موعد الحدث المقرر عقده للإعلان الرسمي عن سلسلة vivo V27، حيث تنطلق الإصدارات الجديدة في الأول من مارس.

تقدم vivo للأسواق العالمية في بداية الشهر المقبل سلسلة هواتف vivo V27 التي تتضمن الإصدار الرئيسي مع إصدار vivo V27 Pro.

ولقد اعتمدت الإصدارات الجديدة في أكثر من جهة إستعداداً للإعلان المرتقب للأسواق العالمية، كما أطلقت الشركة صفحة رسمية كشفت من خلالها عن بعض من مواصفات هاتف V27 Pro.

وتؤكد الصفحة الرسمية على أن هاتف vivo V27 Pro يأتي بتصميم منحني في الشاشة، كما يضم مستشعر Sony IMX 766V رئيسي في الكاميرة الخلفية مع ميزة التثبيت البصري.

أيضاً تقدم الشركة الهاتف باثنان من الألوان هما الأخضر والأزرق، على أن يدعم الغطاء الخلفي تغيير الألوان، ولقد أشارت التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بسعر 507 دولار تقريباً.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن الإصدار الرئيسي vivo V27 ينطلق برقاقة معالج Dimensity 7200 الجديدة من MediaTek، بينما يضم إصدار Pro رقاقة Dimensity 8200.

المصدر: بوابه المتميز

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