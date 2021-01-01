تنطلق سلسلة vivo V27 للأسواق العالمية في الأول من مارس

أكدت شركة vivo بشكل رسمي على موعد الحدث المقرر عقده للإعلان الرسمي عن سلسلة vivo V27، حيث تنطلق الإصدارات الجديدة في الأول من مارس.
تقدم vivo للأسواق العالمية في بداية الشهر المقبل سلسلة هواتف vivo V27 التي تتضمن الإصدار الرئيسي مع إصدار vivo V27 Pro.
ولقد اعتمدت الإصدارات الجديدة في أكثر من جهة إستعداداً للإعلان المرتقب للأسواق العالمية، كما أطلقت الشركة صفحة رسمية كشفت من خلالها عن بعض من مواصفات هاتف V27 Pro.
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