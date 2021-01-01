نصائح مهمه للحفاظ على أمان البيانات الشخصية في هاتفك

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يستخدم معظم الأشخاص هواتفهم الذكية للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، والتقاط الصور، ومشاركة المنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتصفح الويب، والتحقق من حساباتهم المصرفية، والتسوق عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير. وكل تلك الأنشطة تعني أن هواتفنا تحتوي على كلمات المرور والرسائل الخاصة والتفاصيل الخاصة بالحسابات المصرفية والكثير من البيانات الشخصية التي يجب الحفاظ على أمانها، ومنع المتسللين وقراصنة الإنترنت من الوصول إليها.



ولمساعدتك في تحقيق ذلك، سنوضح 5 نصائح بسيطة للحفاظ على أمان بياناتك الشخصية في هاتفك:



1- تحديث نظام التشغيل والتطبيقات:

سواء كان هاتفك يعمل بنظام أندرويد أو أنك تمتلك هاتف آيفون، من المهم تنزيل آخر تحديث لنظام التشغيل. إذ تحتوي تحديثات البرامج على إصلاحات لأي ثغرات، ومنها الثغرات الأمنية التي عُثر عليها في الإصدار السابق. لذا فإن تحديث نظام التشغيل من أهم الخطوات لضمان الحفاظ على أمان بياناتك الشخصية.

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لكن إذا كان عمر طراز هاتفك الذكي يتجاوز بضع سنوات، من المُحتمل أن تتوقف الشركة المُصنعة عن توفير التحديثات الأمنية. بينما تعمل شركات الهواتف الذكية على تقديم التحديثات لفترة أطول، قد تجد أن التحديثات قد تتوقف بعد عامين فقط لبعض أنواع الهواتف.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:من المهم أيضًا تحديث جميع التطبيقات الموجودة في هاتفك للوصول إلى آخر التحديثات الأمنية، وهذا يساعد في الحفاظ على أمان تلك التطبيقات، وأمان حسابك المرتبط بها.2- تأمين الهاتف بكلمة مرور أو استخدام ميزات الأمان البيومترية:جميعنا يستخدم كلمة مرور للحفاظ على أمان حساب البريد الإلكتروني، وأمان البيانات المصرفية عبر الإنترنت. لكن لا يزال الكثير من الأشخاص لا يستخدمون كلمة المرور أو ميزات الأمان البيومترية مثل بصمة الإصبع، أو معرّف الوجه Face ID لتأمين الهاتف والبيانات المتوفرة فيه، ومنع الآخرين من استخدامه.إذ يجد الكثيرون أنه من المريح البدء في استخدام الهاتف فورًا دون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور أو إدخال رقم التعريف الشخصي، ولكن هذا يعني أن أي شخص آخر يمكنه استخدام هاتفك والوصول إلى بياناتك الشخصية الموجودة فيه.إذا سُرق هاتفك ولم تقفله باستخدام كلمة مرور أو ميزات الأمان البيومترية، فلن تفقد هاتفك فحسب، بل من المحتمل أنك فقدت البيانات الشخصية من حساباتك أيضًا، وهذا يعني أن أحد الأشياء الرئيسية التي يمكنك القيام بها للمساعدة في حماية هاتفك هو تأمينه بكلمة مرور أو رقم التعريف الشخصي أو ميزات الأمان البيومترية، مما يساعد في منع المتسللين من الوصول إلى بياناتك الشخصية.وفيما يتعلق بكلمات المرور، فكّر في تأمين أي تطبيقات تستخدمها للوصول إلى المعلومات الحساسة بكلمات مرور مميزة، وأن لا تكون كلمة المرور الخاصة بالتطبيقات هي كلمة المرور نفسها التي تقفل هاتفك.3- استخدام المصادقة المتعددة العوامل:إذا كانت كلمة المرور التي وضعتها لتأمين هاتفك وحساباتك في التطبيقات المختلفة ضعيفة، فمن المحتمل أن يتمكّن المتسللون من تخمينها ببساطة. وإذا كانت كلمة المرور قوية، فهناك احتمال أن تُسرّب عبر اختراق يستهدفك، أو يستهدف الشركة التي تدير الحساب.لهذا السبب يجب تأمين الحسابات التي تستخدمها في هاتفك الذكي باستخدام ميزة (المصادقة المتعددة العوامل) multi-factor authentication، بهذه الطريقة إذا تمكن أحد الأشخاص من الوصول إلى كلمة المرور الخاصة بأحد حساباتك بطريقة ما، فلا يمكنه الوصول مباشرة إلى حسابك، لأنك ستحصل على تنبيه للتأكد من أنك أنت من وصل إلى الحساب. وإذا لم تكن أنت، يمكنك تسجيل الدخول وتغيير كلمة المرور فورًا، والتأكد من فرض تسجيل الخروج من أي جلسات نشطة أخرى.4- تنزيل التطبيقات والتحديثات من مصادر موثوقة:إذا كنت تمتلك هاتف آيفون، فإن أكثر مكان آمن لتنزيل التطبيقات هو متجر تطبيقات الرسمي من آبل وهو (آب ستور) App Store، أما إذا كنت تمتلك هاتف أندرويد، فإن (متجر جوجل) Google Play هو المصدر الآمن للتطبيقات.العديد من التطبيقات المتوفرة في تلك المتاجر مجانية، إلا أن بعضها يتطلب تنزيله الدفع، في تلك الحالات قد يميل بعض الأشخاص إلى البحث عن مصدر آخر لتنزيل نفس التطبيق مجانًا. لكن الحصول على أي إصدارات مجانية من هذه التطبيقات غير متوفرة في متجر التطبيقات الرسمي، ولكنها متوفرة في موقع تابع لجهة خارجية، قد يعرضك لخطر الاختراق الأمني.يعرف المحتالون والمتسللون عبر الإنترنت أن الكثير من الأشخاص يبحثون عن إصدارات رخيصة أو مجانية للعديد من التطبيقات الشائعة. فمن المحتمل أن ينشروا إعلانات للترويج لمواقعهم الضارة، وقد تبدو تلك المواقع مشابهة بشكل كبير ملوقع التطبيق الأصلي، مع توفير طريقة لتنزيل التطبيق مجانًا.إن مواقع التنزيل التابعة لجهات خارجية محفوفة بالمخاطر. في كثير من الحالات، لن يعمل التطبيق الذي نزّلته مجانًا بطريقة صحيحة، وقد تكون عملية التنزيل مجرد وسيلة لخداعك لتنزيل البرامج الضارة أو إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك لسرقة بياناتك.توجد طريقة أخرى شائعة يستخدمها المحتالون لسرقة البيانات المرتبطة بالتطبيقات، وهي من خلال إرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تحذر من وجود مشكلة في تطبيق شائع الاستخدام، وأنه يجب عليك تنزيل التحديث الجديد.تجنب الالتفات لتلك الرسائل وتأكد أن التطبيقات لن تطلب منك أبدًا تنزيل تحديث عبر البريد الإلكتروني فهذه مجرد طريقة أخرى يستخدمها المحتالون لخداعك لتنزيل برامج ضارة. عندما تحتاج التطبيقات في هاتفك إلى التحديث، ستظهر أمامك نافذة منبثقة عند فتح التطبيق تخبرك بوجود تحديث جديد. أو يمكنك التحقق من حالة تطبيقاتك في إعدادات الهاتف.5- الحذر عند الاتصال بشبكات الواي فاي العامة:العديد من شبكات الواي فاي العامة آمنة، إلا أنها لا تخلو من مخاطر اختراق الخصوصية. تعني شبكات الواي فاي العامة أنها متاحة لأي شخص، والبيانات التي تُنقل بواسطتها ليست آمنة كما هو الحال في شبكة الواي فاي المتوفرة في منزلك أو مكان عملك.من المُحتمل أن يُنشئ بعض المحتالون شبكات واي فاي مجانية خاصة بهم في أماكن مختلفة، مما يسمح للأشخاص بالاتصال بها، ثم يمكنهم التطفل على البيانات التي تُنقل بواسطة تلك الشبكات، مما يُعرّض أسماء تسجيل الدخول وكلمات المرور والتفاصيل المصرفية والبيانات الشخصية الأخرى للخطر.لا يوجد شيء خاطئ في الاتصال بشبكة الواي فاي العامة، لكن إذا كنت في مقهى أو مطار أو أي مكان عام آخر يقدم خدمة واي فاي مجانية، توخى الحذر بشأن المعلومات التي تُدخلها إلى الشبكة، على سبيل المثال: تجنب إدخال كلمات المرور أو معلومات الدفع، لضمان عدم تعرض هذه المعلومات لخطر التسريب.