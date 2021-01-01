تقول سامسونج إن هواتف Galaxy S23 تحمي تمامًا من البرامج الضارة المخفية

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صورة الخبر: Galaxy S23
Galaxy S23

تزايدت هجمات Zero-click، التي يمكنها تثبيت برامج ضارة على جهاز دون أن ينقر المستخدم على أي شيء، في السنوات الأخيرة. وللمساعدة في صدها، طورت سامسونج ميزة تسمى Message Guard.

تعمل هذه الميزة حاليًا على تطبيق Samsung Messages و Google Messages على أجهزة Galaxy S23، والتي أصبحت متاحة اليوم.

تعمل ميزة Message Guard في الخلفية، وهي تعزل ملفات PNG و JPG و JPEG و GIF و ICO و WEBP و BMP و WBMP التي تتلقاها في الرسائل من باقي جهازك. تقوم الأداة بفحص الصور شيئًا فشيئًا ومعالجتها للتأكد من أنها لا تستطيع إصابة جهازك بشفرات ضارة، وفقا لما تقوله سامسونج.

تخطط الشركة لطرح تطبيق Message Guard تدريجيًا على هواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية الأخرى التي تعمل بواجهة One UI 5.1 أو أعلى. وتقول شركة سامسونج إنها ستصدر تحديثًا يوفر الحماية لتطبيقات المراسلة التابعة لجهات خارجية أيضًا.

المصدر: بوابه المتميز

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