يؤكد إعلان تشويقي دعم سلسلة Meizu 20 بتقنية IR Blaster



Meizu 20 Meizu 20

أكد إعلان تشويقي جديد من Meizu على دعم سلسلة هواتف Meizu 20 القادمة بتقنية IR Blaster الذي يدعم الهواتف في العمل كجهاز تحكم.



شغلت سلسلة هواتف Meizu 20 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، حيث تدعم الشركة الهواتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.



وفي أحدث الإعلانات التشويقية التي شاركتها Meizu، كُشِف عن ميزة جديدة في السلسلة القادمة التي تعد أولى الإصدارات المقدمة من الشركة مع IR Blaster، حيث تتيح الأشعة تحت الحمراء لهذه الإصدارات التحكم في الأجهزة المختلفة عن بعد.

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وتتضمن السلسلة القادمة من Meizu الإصدار الرئيسي Meizu 20 مع إصدار Meizu 20 Pro، ومن المقرر أن يتضمن كلا الهاتفين IR Blaster.أيضاً أوضحت التسريبات السابقة أن سلسلة Meizu 20 تنطلق بنظام Flyme 10 OS، وتتميز بشاشات مسطحة بدقة 2K، مع الجيل الثاني من تقنية إستشعار البصمة بالموجات الفوق صوتية، والتي تدعم إستجابة سريعة لإستشعار البصمة في مدة تصل إلى 0.075 من الثانية، ومن المتوقع أيضاً أن تدعم الهواتف ذاكرة LPDDR5X، وسعة UFS 4.0.يذكر أن تقنية IR Blaster للتحكم عن بعد في الأجهزة مثل مكيف الهواء وأجهزة التلفاز وغيرها من الأجهزة قدمت بالفعل من عدد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية مثل سامسونج، وشاومي