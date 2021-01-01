يؤكد إعلان تشويقي دعم سلسلة Meizu 20 بتقنية IR Blaster

أكد إعلان تشويقي جديد من Meizu على دعم سلسلة هواتف Meizu 20 القادمة بتقنية IR Blaster الذي يدعم الهواتف في العمل كجهاز تحكم.
شغلت سلسلة هواتف Meizu 20 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، حيث تدعم الشركة الهواتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.
وفي أحدث الإعلانات التشويقية التي شاركتها Meizu، كُشِف عن ميزة جديدة في السلسلة القادمة التي تعد أولى الإصدارات المقدمة من الشركة مع IR Blaster، حيث تتيح الأشعة تحت الحمراء لهذه الإصدارات التحكم في الأجهزة المختلفة عن بعد.
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