أبرز تعديلات بنود تراخيص المحتوى بمتجر جوجل Google Play

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بعد قيام شركة جوجل بالكشف عن قيامها بإجراء بعض التغييرات على بنود خدمة متجر جوجل Google Play وتطبيقها في 15 مارس المقبل نستعرض خلال السطور التالية أبرز ما قامت به جوجل من تعديلات البنود الخاصة بالمحتوى والتراخيص بمتجر جوجل.



الحقوق والقيود بمحتوى متجر جوجل

- بالنسبة للحقوق والقيود بمتجر جوجل فإن ترخيص استخدام المحتوى وبعد إكمال معاملة أو دفع الرسوم السارية نظير الحصول على محتوى، سيكون لدى المستخدم حق غير حصري في تخزين نُسَخ من المحتوى المعني على أجهزتة والوصول إليها والاطّلاع عليها واستخدامها وعرضها أو تنفيذ أي إجراء مصرَّح به للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، وذلك وفقًا لما تسمح به فقط هذه البنود والسياسات المرتبطة بها كما أن جميع الحقوق ونسبة الملكية وصلاحية الاستفادة من Google Play والمحتوى غير الممنوح صراحةً في البنود محفوظة.



- أوضحت جوجل ان الاستخدام الشخصي للتطبيقات والألعاب قد يخضع للأحكام والشروط الإضافية لاتفاقية ترخيص المستخدم بينك وبين مقدم المحتوى.

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- بالنسبة لانتهاك بنود الترخيص فإنه عند انتهاك أي من البنود، سيتم في الحال إنهاء الحقوق التي تم الحصول عليها بموجب هذا الترخيص ويجوز لشركة جوجل إنهاء إذن الدخول إلى متجر جوجل Google Play أو الوصول إلى المحتوى أو دخولك إلى الحساب على جوجل بدون رد الأموال.- اما بالنسبة للقيود فإنه لا يجوز للمستخدم عرض المحتوى سواء جزئيًا أو كليًا في إطار أي استعراض أو عرض عام حتى بدون تحصيل رسوم باستثناء الحالات التي لا يمثل فيها هذا الاستخدام انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر أو لأي من الحقوق السارية الأخرى أو حالات الاستخدام المصرَّح بها تحديدًا وبالطريقة المُحدَّدة ذاتها فقط بجانب بيع أي محتوى أو تأجيره أو إعادة توزيعه أو بثه أو إرساله أو توصيله أو تعديله أو ترخيصه من الباطن أو نقل ملكيته أو التنازل عنه لأي طرف ثالث، بما في ذلك ما يتعلق بأي تنزيلات لمحتوى يحق للمستخدم الحصول عليه من خلال Google Play إلا إذا كان على النحو المُصرَّح به تحديدًا وبالطريقة المُحدَّدة ذاتها فقط.- كما لا يجوز استخدام Google Play أو أي محتوى مع أي برنامج لنسخ البث أو تسجيله أو مع برامج شبيهة لتسجيل أي محتوى يتم تقديمه لك باستخدام البث أو لإنشاء نسخة من هذا المحتوى.- ولايجوز استخدام المحتوى في إطار أي خدمة للمشاركة أو الإعارة أو للاستخدام بواسطة عدة أشخاص أو لغرض أي مؤسسة أخرى، إلا إذا كان على النحو المُصرَّح به تحديدًا وبالطريقة المُحدَّدة ذاتها فقط.أوضحت جوجل أن أي محاولة الاحتيال على أي من ميزات أو مكونات الأمان التي تضع حماية أو تعتيمًا أو قيدًا على الوصول إلى أي محتوى أو إلى Google Play أو المساعدة على ذلك أو التفويض بذلك أو تشجيع الآخرين على ذلك.- كما لايجوز إزالة أي علامات مائية أو ملصقات أو غير ذلك من إشعارات الملكية أو الإشعارات القانونية المضمَّنة في أي منتج، أو تعديل أي محتوى يتم الحصول عليه من خلال Google Play، بما في ذلك أي تعديل بغرض التخفي أو تغيير أي إشارات إلى ملكية المحتوى أو مصدره.شروط الأطراف الثلاثةوبالنسبة لشروط الأطراف الثالثة فإنه بصرف النظر عن أي نص مخالف لهذه البنود، قالت جوجل تُعَد الأطراف الثالثة التي ترخص محتواها لشركة جوجل أطرافًا خارجية مستفيدة بموجب البنود الخاصة فقط بمحتوى هذه الأطراف الثالثة بشكل مباشر بغرض واحد فقط، ألا وهو تمكين هذه الأطراف الثالثة من إعمال حقوقها في هذا المحتوى. وتجنبًا للشك، لا تمنح هذه البنود الأطراف خارجية حقًا على أي طرف بموجب أي شرط خارج نطاق شروط الأطراف الثالثة والتي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، أي شروط أو اتفاقيات يتم دمجها بالإشارة إليها أو تتم الإشارة إليها بدون دمجها في هذه البنود.ونقدم لكم من خلال موقع السلطة، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.