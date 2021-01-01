طور الطلاب الروس قمر صناعي يكمل 20 ألف دورة حول الأرض

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت جامعة "آمور" الحكومية الروسية أن القمر الصناعي الذي ساهم في تطويره طلابها سابقا وأطلق عام 2019، قد أكمل 20 ألف دورة حول الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الجامعة: "قمر (AMGU-1 (AMURSAT الذي ساهم بتطويره طلاب من جامعتنا نجح بالدوران 20 ألف مرة حول الأرض".

وأضاف البيان "هذا القمر هو أول قمر صناعي يتم تطويره من قبل جامعات الشرق الأقصى الروسية، وقبله كان قد أطلق 9 أقمار ساهم في تطويرها طلاب من جامعات في مناطق أخرى بروسيا.. خلال 3 سنوات ونصف تقريبا من عمل هذا القمر تمكن الخبراء من الاستفادة من بياناته في مراقبة الطقس في المدارات الفضائية القريبة من الأرض، واستقبلت إشاراته في عدد من المراكز الأرضية الروسية، منها مركز تابع لجامعتنا".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر المذكور جهّز بمستشعر خاص لقياس شحنات الفوتونات، وبطاريات مصنوعة من مواد معينة تتم دراستها لاستخدامها مستقبلا في أنظمة تخزين الطاقة في المركبات الفضائية والأقمار الصناعية.

المصدر: روسيا اليوم

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