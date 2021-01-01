يحصلون رواد الفضاء الروس على فقاعات أوكسجين من الطحالب الدقيقة

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن رواد الفضاء الروس في محطة الفضاء الدولية من الحصول على فقاعات الأكسجين من الطحالب الدقيقة وذلك نتيجة تجارب بيولوجية أجروها هناك.

ويفترض أن تجعل نتائج التجربة من الممكن في المستقبل ضمان حياة أفراد الطاقم أثناء الرحلات الفضائية المستقبلية إلى الفضاء السحيق.

وتمكن أعضاء الطاقم الروسي في محطة الفضاء الدولية من الحصول على فقاعات غاز باستخدام الطحالب الدقيقة وذلك في إطار تجربة المفاعل الحيوي الضوئي، أعلن ذلك رائد الفضاء الروسي والمراسل الخاص لوكالة "تاس" الروسية، دميتري بيتيلين.

وحسب بيتيلين، فإن حاويات تتضمن طحالب دقيقة وصلت إلى المحطة الفضائية على متن مركبة الشحن الروسية "بروغريس "إم إس – 22"، ثم تم نقلها إلى موقع التجربة وربطها بمصدر الطاقة لبدء عملية النمو الأحيائي في ظروف انعدام الجاذبية. وأشار رائد الفضاء إلى أنه "في غضون يوميْن، ظهرت فقاعات غاز بالفعل، وستنمو الطحالب الدقيقة في ظروف انعدام الوزن حتى هبوطها على الأرض على متن مركبة " سويوز إم إس – 22" الفضائية.

وقد تم الثلاثاء 14 فبراير استبدال خزان مغذيات الطحالب الدقيقة.

يذكر أن الغاية من التجربة هي إنشاء مفاعل حيوي ضوئي للحصول على الغذاء والأكسجين عن طريق إنماء الطحالب الدقيقة في ظروف الجاذبية الضعيفة. ويفترض أن تجعل نتائج التجربة ممكناً ضمان حياة رواد الفضاء أثناء الرحلات الجوية إلى الفضاء السحيق.

المصدر: روسيا اليوم

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