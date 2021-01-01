يظهر في صور تجسسية الجيل الثاني والجديد كليًا من "سيتروين C3 Aircross"



سيتروين C3 Aircross سيتروين C3 Aircross

مع ما يقرب من 400 ألف سيارة مبيعاً على مستوى العالم حتى الآن، تعد "ستروين سي3 آيركروس - Citroen C3 Aircross" واحدة من أنجح طرازات العلامة التجارية في التاريخ الحديث.



تم إطلاقها لأول مرة في يونيو 2017، مما يعني أنها ستكمل ست سنوات هذا الصيف، وعلى الرغم من أن تحديث منتصف العمر صادف أن يكون في عام 2021، إلا أنه من المقرر استبدال الجيل الحالي من الكروس أوفر بالجيل الثاني من "C3 Aicross".. وبكل تأكيد سيكون مختلفًا عن الجيل الحالي.



وما يؤكد هذا الاختلاف هو صور التجسس الجديدة التي كشفت عن نموذج أولي مموه من "C3 Aircross" إذ يبدو أكبر وأكثر حدة من الطراز السابق.. على الرغم من أن الأبعاد النهائية لم يكشف عنها حتى الآن، ولكن يبدو أن الكروس الجديد أطول وأعرض مقارنةً بسابقه.

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ومن السابق لأوانه الحديث عن لغة التصميم الشاملة؛ ولكن هناك تفاصيل مرئية بالفعل، تشجع على تخمين ما قد يبدو عليه الشكل النهائي.في المقدمة على سبيل المثال، هناك مصابيح أمامية كبيرة تتسلل من خلال التمويه، تلمح على الأقل إلى بعض التشابه بين طرازي الجيل الأول والثاني.. وأعلى المصابيح الأمامية نرى أيضًا مصابيح نهارية LED نحيفة، مما يخلق مرة أخرى تشابهًا مع الطراز الحالي.لا يمكن رؤية الكثير من الشبكة الأمامية، على الرغم من أنه من المرجح أنها ستحمل صفان من فتحات الهواء..لا يمكن رؤية الكثير في الخلف، لكن الشكل العام هو أكثر حدة مما هو عليه في الجيل الأول.. كما تبدو الجنوط المزخرفة غير تقليدية، ولكنها على الأرجح تقوم بوظيفة التمويه.تجدر الإشارة إلى أن الكروس أوفر سيحافظ على نظام التعليق الخاص به بأربع صواميل ومكابح أسطوانية في الخلف، على الأقل في الإصدارات الأقل قوة.ستعتمد "ستروين سي 3 إير كروس" على منصة "ستيلانتس CMP" والتي تدعم أيضًا بيجو 2008.. إلى جانب الكثير من المكونات المشتركة بين 2008 و C3 Aircross.ونظرًا لاستراتيجية Stellantis الطموحة للكهرباء، نتوقع أن نرى طراز كهربائي من "C3 Aircross" يعتمد على منصة الشركة الكهربائية e-CMP.