بمزيجٍ من الأناقة والرياضية.. تكشف فولفو عن إصدار "XC60 بلاك إيديشن" المحدود



فولفو فولفو

تعد "فولفو XC60" واحدة من أكثر طرازات العلامة السويدية مبيعًا، إلا جانب أنها تمثل الشركة في قطاع مرموق، تتنافس فيه سيارات الدفع الرباعي الألمانية، التي تهيمن على هذا القطاع الذي ليس من السهل الدخول فيه، بل ويسهل الانسحاب منه نظرًا لشدة المنافسة.



وغالبًا ما تتمتع سيارات هذا القطاع بتصميم أنيق، وتقنيات تكنولوجية كبيرة إلى جانب إصدارات هجينة قابلة للشحن PHEV، والكثير من التجهيزات الداخلية، سواء تلك المتعلقة بالسلامة والأمان، أو بالترفيه.



وكخطوة لابد منها عند المنافسة في هكذا قطاع، أكدت العلامة السويدية بالفعل أن "فولفو XC60" ستصبح كهربائية، وذلك بعد ست سنوات من تقديمها لأول مرة في معرض جنيف للسيارات عام 2017.

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ويبدو أن هذا القرار قد ساهم في كتابة نهاية حياة "XC60" التجارية، إذ انخفضت أرقام مبيعاتها بشكل كبير، كما ساهم في ذلك أيضًا إطلاق القسم الألماني في "فولفو" إصدارًا خاصًا من "XC60" وهو إصدار يتميز باللون الأسود في كل تفاصيله، لذلك اختارت له الشركة اسم "فولفو XC60 بلاك إيديشن - Volvo XC60 Black Edition".لا تقدم "فولفو XC60 بلاك إيديشن" أي تفاصيل مختلفة من الخارج، باستثناء تماثل طلاء الـ "Black Onyx" مع لمسة نهائية معدنية ولامعة على الجسم، كما يغمر اللون الأسود الشبكة الأمامية وشعار العلامة التجارية والإكصدام بالكامل، بالإضافة إلى الجنوط المعدنية بقياس 21 بوصة القياسية في هذا الإصدار الخاص.ونفس الشيء في الجزء الخلفي، حيث امتد اسم العلامة التجارية باللون الأسود أيضًا على الباب الخلفي بشكل لا يمكن التعرف عليه تقريبًا، بالإضافة إلى جميع الشارات وحتى الحليات الموجودة على حواف العادم.في الداخل، نرى المزيد من اللون الأسود، سواءً تنجيد الجلد والقماش للمقاعد أو على لوحة العدادات وألواح الأبواب التي لا تحتوي إلا على شريط من الألمنيوم المؤكسد يمتد عبر لوحة العدادات.تحتوي فولفو XC60 Black Edition على تجهيزات خاصة تتضمن العناصر التالية:مقاعد أمامية مريحة مع إمكانية الضبط الكهربائي والذاكرةالمصابيح الأمامية LEDمجموعة العدادت الرقميةفتحة سقف بانوراميةنظام الصوت Harman Kardonالإصدار الخاص "Black Edition" هو إضافة اختيارية للعملاء الذين اختاروا إحدى فئتي "فولفو xc60" وهما "Plus" و "Ultimate" وكلا هاتين الفئتين مرتبط بالإصدار الميكانيكي B5 AWD الذي يحتوي على محرك بنزين بقوة 250 حصان (بنظام هجين خفيف MHEV) ونظام دفع رباعي، بالإضافة إلى خيارات T6 AWD (مع نظام هجين قابل للشحن PHEV ) و T8 AWD (مع نظام هجين قابل للشحن أيضًا PHEV ) بقوة قصوى تبلغ 350 و 455 حصانًا، على التوالي.