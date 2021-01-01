تطلق "كوبرا" الإصدار الخاص "ألفا إيديشن" من "فورمينتور"

تعتبر "كوبرا فورمينتور - CUPRA Formentor" من أكثر السيارات مبيعًا في أوروبا خلال العام الماضي 2022.. وقد حققت الشركة الإسبانية المتخصصة في الإصدارات الرياضية إنجازًا مستحقًا مع "فورمينتور" الكروس أوفر الرياضية، والتي تتوفر بمجموعة واسعة جدًا من الخيارات الميكانيكية التي تشمل حتى إصدارات "هجين قابل للشحن PHEV" وكلها متوفرة وبدون استثناء في جميع الأسواق الأوروبية.
لكن ألمانيا، والنمسا على وجه الخصوص، من أكثر البلدان تقديرًا لكل من طرازات "سيات SEAT" و" كوبرا CUPRA" وهو ما دفع "كوبرا" لإطلاق إصدار خاص للسوق النمساوي حصرًا لتقريب "فورمينتور Formentor" من العملاء المهتمين بهذا الطراز، وهو "كوبرا فورمينتور ألفا إيديشن - CUPRA Formentor Alpha Edition".
من الناحية الجمالية، وعلى مستوى التصميم، لا يمثل "الإصدار ألفا" أي اختلاف عن باقي فئات "فورمينتور" حيث يشترك مع كل منهم في نفس الألوان الخارجية، والتي تتنوع بين "كاندي وايت" و"جرافين جراي" و"رمادي مغناطيسي" معدني، و"الليل الأسود" و"نيفادا وايت" و"ويش ريد" و"ماجنت جراي" و"بترولي بلو" مع جنوط معدنية بقياس 18 بوصة بتصميم توربيني
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