تطلق "كوبرا" الإصدار الخاص "ألفا إيديشن" من "فورمينتور"



فورمينتور فورمينتور

تعتبر "كوبرا فورمينتور - CUPRA Formentor" من أكثر السيارات مبيعًا في أوروبا خلال العام الماضي 2022.. وقد حققت الشركة الإسبانية المتخصصة في الإصدارات الرياضية إنجازًا مستحقًا مع "فورمينتور" الكروس أوفر الرياضية، والتي تتوفر بمجموعة واسعة جدًا من الخيارات الميكانيكية التي تشمل حتى إصدارات "هجين قابل للشحن PHEV" وكلها متوفرة وبدون استثناء في جميع الأسواق الأوروبية.



لكن ألمانيا، والنمسا على وجه الخصوص، من أكثر البلدان تقديرًا لكل من طرازات "سيات SEAT" و" كوبرا CUPRA" وهو ما دفع "كوبرا" لإطلاق إصدار خاص للسوق النمساوي حصرًا لتقريب "فورمينتور Formentor" من العملاء المهتمين بهذا الطراز، وهو "كوبرا فورمينتور ألفا إيديشن - CUPRA Formentor Alpha Edition".



من الناحية الجمالية، وعلى مستوى التصميم، لا يمثل "الإصدار ألفا" أي اختلاف عن باقي فئات "فورمينتور" حيث يشترك مع كل منهم في نفس الألوان الخارجية، والتي تتنوع بين "كاندي وايت" و"جرافين جراي" و"رمادي مغناطيسي" معدني، و"الليل الأسود" و"نيفادا وايت" و"ويش ريد" و"ماجنت جراي" و"بترولي بلو" مع جنوط معدنية بقياس 18 بوصة بتصميم توربيني

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تحافظ "كوبرا فورمينتور ألفا إيديشن - CUPRA Formentor Alpha Edition" أيضًا على التصميم الداخلي، مع شاشة رقمية كبيرة للوحة العدادات وشاشة أخرى تعمل باللمس مقاس 10 بوصة لنظام الوسائط المتعددة، والتي تحتوي على وظائف اتصال "CUPRA Full Link" ، بالإضافة إلى تجهيزات قياسية كاملة بما في ذلك:مثبت السرعة التكيفي والتنبئيمصابيح أمامية LEDتحذير مغادرة المسارجهاز استشعار المطر والإضاءةوظائف الإضاءة "العودة إلى المنزل" و "مغادرة المنزل"مرآة الرؤية الخلفية الداخلية ذات التعتيم التلقائيلوحة عدادات رقمية مقاس 10 بوصاتنظام الدخول والبدء بدون مفتاحمصابيح ضباب LED بإشارات انعطافحساسات أمامية وخلفيةنوافذ خلفية مظللة وملونة من العمود Bمساعدة مغادرة حارةثلاث مناطق تحكم أوتوماتيكي بالمناخ "Climatronic"مقاعد أمامية مدفئةالتعرف على إشارات المرورتنبيه النقطة العمياءيمكن استكمال التجهيزات بمجموعة "VZ" الاختيارية، والتي تضيف جنوط معدنية مقاس 19 بوصة، وانظام التعليق التكيفي ونظام ملاحة بشاشة تعمل باللمس مقاس 12 بوصة.تقدم الشركة الإسبانية هذا الإصدار الخاص بإصدار ميكانيكي واحد، وهو محرك يعمل بالبنزين ACT بسعة 1.5 لتر ينتج قوة قصوى تبلغ 150 حصانًا مقترنًا بناقل حركة يدوي بست سرعات.. ويبلغ سعر هذا الإصدار ألفا 32,000 يورو.