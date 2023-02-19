أسعار العملات فى مصر اليوم الأحد 19-2-2023 في بداية التعاملات



أسعار العملات أسعار العملات

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 19-2-2023 أمام العملة المصرية في مستهل التعاملات اليومية للبنوك في بداية الأسبوع المصرفي بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، وتستعرض جريدة المال في تقريرها اليومي حركة التداول على 6 عملات عربية وأجنبية، وهي عملات «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفق 4 بنوك حكومية وعربية، وطبقًا لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم: 32.65 جنيه للشراء، 32.77 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.



سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.59 جنيه للشراء، 99.94 للبيع.

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