أسعار العملات فى مصر اليوم الأحد 19-2-2023 في بداية التعاملات

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أسعار العملات

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 19-2-2023 أمام العملة المصرية في مستهل التعاملات اليومية للبنوك في بداية الأسبوع المصرفي بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، وتستعرض جريدة المال في تقريرها اليومي حركة التداول على 6 عملات عربية وأجنبية، وهي عملات «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفق 4 بنوك حكومية وعربية، وطبقًا لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر اليورو اليوم: 32.65 جنيه للشراء، 32.77 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.59 جنيه للشراء، 99.94 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.30 جنيه للشراء، 8.33 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.50 جنيه للشراء، 30.60 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.76 جنيه للشراء، 36.89 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.13 جنيه للشراء، 8.16 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

بنك مصر: 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك التنمية الصناعية: 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.28 جنيه للشراء، 8.30 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.24 جنيه للشراء، 8.30 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.28 جنيه للشراء، 8.30 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك بلوم مصر: 8.27 جنيه للشراء، 8.33 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 32.60 جنيه للشراء، 32.81 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 32.41 جنيه للشراء، 32.72 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 32.50 جنيه للشراء، 32.72 للبيع.

بنك مصر: 32.42 جنيه للشراء، 32.72 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 36.54 جنيه للشراء، 36.84 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 36.42 جنيه للشراء، 36.84 للبيع.

بنك بلوم مصر: 36.66 جنيه للشراء، 36.91 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 36.40 جنيه للشراء، 36.84 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 8.02 جنيه للشراء، 8.13 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.09 جنيه للشراء، 8.13 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.03 جنيه للشراء، 8.16 للبيع.

بنك مصر: 8.09 جنيه للشراء، 8.13 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 94.51 جنيه للشراء، 99.46 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 96.02 جنيه للشراء، 99.67 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 95.06 جنيه للشراء، 99.67 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 96.00 جنيه للشراء، 99.67 للبيع.

المصدر: جريده المال

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