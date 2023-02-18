سعر الذهب اليوم الأحد 19 فبراير 2023 رغم ارتفاع المعدن عالميًا



سعر الذهب سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 19 فبراير 2023، في محلات الصاغة المصرية، رغم ارتفاع سعر الأوقية في السوق العالمية بنحو 6 دولارات إلى مستوى 1842 دولارا.



سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 21 في مصر بمحلات الصاغة

سجل سعر جرام عيار 21 اليوم، استقرارا عند 1690 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب الآن من عيار 24 اليوم، استقرارا عند 1931 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم، استقرارا عند 1448 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، استقرارا عند 13520 جنيها.



خلال أسابيع.. إعلان أسعار الذهب في البورصة بشكل دائم

كشف مصدر مسؤول بـ بورصة السلع، عن اقتراب العمل ببورصة الذهب كأحد المنتجات التي يتم تداولها من خلال بورصة السلع الحكومية، بعرض أسعار الذهب اليومية على شاشات البورصة لجميع المتعاملين.

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وقال المصدر لـ القاهرة 24، إن تفعيل آلية الأسعار ستكون خلال أسابيع قليلة، مضيفا أن هذا الاتجاه من أجل السيطرة على فوضى التسعير الموجودة في السوق والتوصل إلى سعر عادل، حيث يجري المفاضلة بين جهتين لاعتماد أسعار الذهب الأقرب للسعر العادل، الأول هو اعتماد الأسعار التي تخرج من الاتحاد العام للغرف التجارية، والأمر الآخر هو حساب متوسط أسعار عدة جهات بينهم منصات لتداول الذهب.وأوضح أن الأسعار التي سيتم إعلانها ستكون الأساس في تسعير الوثائق في صندوق الذهب المقرر إطلاقه في البورصة المصرية.