يحصل البنك التجاري الدولي على تصنيف عالي في مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون



البنك التجاري الدولي البنك التجاري الدولي

قام البنك التجاري الدولي مصر بالكشف عن الأثر البيئي لعملياته لعام 2022 من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون ، وهي منظمة عالمية غير هادفة للربح والمعيار الذهبي لإعداد التقارير البيئية عن تأثير العمليات الداخلية والمحفظة الائتمانية والاستثمارية على البيئة، حيث تم الحصول على تصنيف أكثر تقدمًا من العام السابق بالقائمة العالمية لهذا المشروع، حيث تجاوز مستوى C (نطاق التوعية) ليصل إلى مستوى B- (نطاق الإدارة.)



وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـ CIB أن ملف الانبعاثات الكربونية الذي بدأ منذ 5 سنوات وتمثل في خطوات ممنهجة وهو الالتحاق بمشروع الـ CDP وعلى مدى عامين متتاليين نجح البنك خلالهم في ارثاء منهج البصمة الإيكولوجية في سياساته واستراتيجياته.



وأشارت إلى أنه تم تفعيل ذلك من خلال جهد وجدية عمل الإدارات المعنية تحت مجموعة عمل البصمة الايكولوجية “Ecological Footprint Workstream” حصل البنك على تصنيف أعلى لعام 2022 ونحن على ثقة لاستكمال أداء البنك فيما يخص عملياته الداخلية التشغيلية ومحفظة عملائه بنفس الجدية والمنهجية.

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جدير بالذكر أنه خلال عام 2022، كشفت ما يقرب من 20 ألف مؤسسة حول العالم عن بياناتها من خلال (CDP) ، بما في ذلك أكثر من 18,700 شركة تساوي نصف رسملة السوق العالمية ، وأكثر من 1,100 مدينة وولاية ومنطقة. مشروع الـ CDP يمتلك اكبر قاعدة بيانات بيئية في العالم، وتُستخدم نتائج CDP على نطاق واسع لدفع قرارات الاستثمار والمشتريات نحو اقتصاد خال من الكربون.ويؤكد CIB على أن الشفافية والمساءلة عاملان رئيسيان لمواصلة التقدم نحو مستقبل مزدهر وأكثر استدامة، وذلك عبر الامتثال لمتطلبات (CDP) السنوية باستكمال الاستبيانات المتعلقة بتغير المناخ لدعم عجلة اقتصاد منخفض الكربون ومستدام.