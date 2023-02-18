أسعار الأسماك في السوق اليوم الأحد

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الأسماك في السوق اليوم الأحد

صورة الخبر: أسعار الأسماك
أسعار الأسماك

تباينت صباح اليوم أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم، وهذه قائمة الأسعار ويضاف للسعر المعلن 3-4 في أسواق التجزئة.

كيلو السمك البلطي يتراوح بين 52 و 56 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و 170 جنيها.

وسجل كيلو المكرونة السويسي سعر بين 62 و 102 جنيه.

وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 210 جنيهات.

سعر البوري اليوم
بينما سجل سعر كيلو الكابوريا بين 22 و 82 جنيها.

وصل كيلو الجمبري إلى 70 جنيهًا و 160 جنيها.
تراوح كيلو البوري، بين 68 و 80 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة
سعر التونة المجمدة 35 جنيها .

سعر السفرديا المجمدة 36 جنيها

سعر الرنجة المجمدة 38 جنيها .

سعر السردين المجمد 40 جنيها.

المصدر: بوابه الاهرام

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الأسماك في السوق اليوم الأحد

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
31557

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager