أسعار الأسماك في السوق اليوم الأحد

أسعار الأسماك
تباينت صباح اليوم أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم، وهذه قائمة الأسعار ويضاف للسعر المعلن 3-4 في أسواق التجزئة.
كيلو السمك البلطي يتراوح بين 52 و 56 جنيها.
وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و 170 جنيها.
وسجل كيلو المكرونة السويسي سعر بين 62 و 102 جنيه.
وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 210 جنيهات.
سعر البوري اليوم
بينما سجل سعر كيلو الكابوريا بين 22 و 82 جنيها.
وصل كيلو الجمبري إلى 70 جنيهًا و 160 جنيها.
تراوح كيلو البوري، بين 68 و 80 جنيها.
أسعار الأسماك المجمدة
سعر التونة المجمدة 35 جنيها .
سعر السفرديا المجمدة 36 جنيها
سعر الرنجة المجمدة 38 جنيها .
سعر السردين المجمد 40 جنيها.
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