أسعار الأسماك في السوق اليوم الأحد



أسعار الأسماك أسعار الأسماك

تباينت صباح اليوم أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم، وهذه قائمة الأسعار ويضاف للسعر المعلن 3-4 في أسواق التجزئة.



كيلو السمك البلطي يتراوح بين 52 و 56 جنيها.



وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و 170 جنيها.

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وسجل كيلو المكرونة السويسي سعر بين 62 و 102 جنيه.وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 210 جنيهات.سعر البوري اليومبينما سجل سعر كيلو الكابوريا بين 22 و 82 جنيها.وصل كيلو الجمبري إلى 70 جنيهًا و 160 جنيها.تراوح كيلو البوري، بين 68 و 80 جنيها.أسعار الأسماك المجمدةسعر التونة المجمدة 35 جنيها .سعر السفرديا المجمدة 36 جنيهاسعر الرنجة المجمدة 38 جنيها .سعر السردين المجمد 40 جنيها.