أسعار اللحوم اليوم الأحد في السوق



أسعار اللحوم أسعار اللحوم

استقرت صباح اليوم أسعار اللحوم البلدي في السوق، حيث سجل لحم الكندوز 200 - 220 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الضأن بين 190 و 240 جنيها، فيما حقق كيلو اللحم الجملي 160 و 200 جنيها.



وحسب تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن مصر تستورد ما بين 40 و 50% من اللحوم، وهو ما يقارب مليوني ومائتي طن من اللحوم سنويا، والنسبة المتبقية من اللحوم البلدية.



أسعار اللحوم في السوق

سعر البتلو في السوق اليوم

قد يعجبك أيضا...

وسجل سعر الكبدة بين 200 - 250 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادى 200 - 240 جنيها للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 200 و 240 جنيهًا فى الكيلو.أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذسعر كيلو اللحوم المجمدة يبدأ من 65 جنيهًا، بينما يصل سعر اللحوم البلدي إلى 110 جنيهات.سعر اللحوم اليومتستورد مصر سنوياً ما يقدر بنحو 150 ألف طن من البرازيل و100 ألف طن من الهند.وترجع زيادة استيراد اللحوم إلى الزيادة السكانية المتواصلة التى تنمو من عام لآخر بشكل متوال، وفى المقابل لا تنمو الثروة الحيوانية بذات معدلات الزيادة السكانية نتيجة ثبات المساحات الزراعية.