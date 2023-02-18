أسعار اللحوم اليوم الأحد في السوق

استقرت صباح اليوم أسعار اللحوم البلدي في السوق، حيث سجل لحم الكندوز 200 - 220 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الضأن بين 190 و 240 جنيها، فيما حقق كيلو اللحم الجملي 160 و 200 جنيها.
وحسب تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن مصر تستورد ما بين 40 و 50% من اللحوم، وهو ما يقارب مليوني ومائتي طن من اللحوم سنويا، والنسبة المتبقية من اللحوم البلدية.
أسعار اللحوم في السوق
سعر البتلو في السوق اليوم
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