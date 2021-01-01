توقف مايكروسوفت متصفح الإنترنت الشهير إكسبلورر للأبد

أعلنت إمبراطورية البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت إنها عطلت بشكل نهائي برنامج إنترنت إكسبلورر 11 الذي سيطر في وقت من الأوقات على تصفح الإنترنت في العالم، مضيفة أن هذه الخطوة تستهدف تحسين تعامل المستخدم مع الإنترنت ونقل المؤسسات إلى متصفحها الجديد إيدج، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيطبق على "إصدارات محددة من نظام التشغيل ويندوز 10".
وقالت مايكروسوفت في بيان "مع تزايد عدد مواقع الإنترنت التي لا تدعم إنترنت إكسبلورر، يتيح المتصفح مايكروسوفت إيدج تصفحا أسرع وأكثر تأمينا وأحدث للإنترنت، في حين يستطيع أيضا فتح المواقع التي مازالت تعتمد على إنترنت إكسبلورر عند الحاجة".
وبحسب مايكروسوفت فإنه اعتبارا من الثلاثاء الماضي تقرر إعادة توجيه الأجهزة التي لم تنتقل بالفعل إلى مايكروسوفت إيدج، من إنترنت إكسبلورر 11 إلى إيدج.
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