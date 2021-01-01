حدث مرتقب الإثنين المقبل..وانفجار شمسي هائل تجاوز ساعة..



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

كشفت تقارير أن الشمس شهدت انفجارًا هائلًا، الجمعة، في أعقاب تعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية من التوهجات في وقت سابق.



الانفجار، الذي أشار الخبراء إلى أنه بقوة X2.2، حدث في تمام الساعة 19:38 بتوقيت جرينتش (21:38 بتوقيت القاهرة)، ووصل إلى ذروته بعد 48 دقيقة.



استمر الانفجار لساعة و12 دقيقة، ونتج عنه تعتيمًا مؤقتًا للراديو على الجانب المضاء بنور الشمس من الأرض.

قد يعجبك أيضا...

تبع الانفجار الشمسي X2.2، سلسلة من الانفجارات القوية والقذف الكتلي الإكليلي من الشمس في الأيام الأخيرة، بما في ذلك توهج X1.1 القوي في 11 فبراير الجاري.دفعت تلك العواصف الشمسية خبراء الطقس الفضائي إلى إصدار تحذير من العواصف المغناطيسية الأرضية في خطوط العرض الشمالية من 16 فبراير إلى 18 فبراير، والتي يمكن أن تجعل الشفق القطبي مرئيًا إلى أقصى الجنوب مثل أيداهو ونيويورك، بالإضافة إلى التأثير على الاتصالات والأنظمة الأخرى.حدث مرتقببحسب ما نشره موقع «Spaceweather»، تضمنت عملية إطلاق كتلة إكليلية اندلاع هائل للبلازما الشمسية، بحيث يمكن أن يسافر مليون ميل في الساعة نحو الأرض بما يعني أنه سيصل كوكبن الإثنين المقبل، الوافق 20 فبراير الجاري، بما يزيد من قوة الشفق القطبي.أصدر الموقع تنبيهًا قال خلاله: «أدى الإشعاع الصادر عن التوهج إلى تأيين الجزء العلوي من الغلاف الجوي للأرض، مما تسبب في تعتيم راديوي عميق على الموجات القصيرة فوق الأمريكتين، ربما لاحظ البحارة والطيارون ومشغلو الراديو فقدان الإشارة وتأثيرات الانتشار غير العادية الأخرى عند ترددات أقل من 30 ميجاهرتز لأكثر من ساعة بعد الانفجار».ما هي الانفجارات الشمسية؟هي توهجات شمسية من الجسيمات المشحونة من الشمس، ويمكن أن تحدث بقوى مختلفة.وتعد مشاعل الفئة X أقوى أنواع التوهج، في حين أن مشاعل الفئة A و Bو C من بين الأضعف.تكون مشاعل الفئة M المعتدلة أقل بقليل من أحداث الفئة X ويمكنها تضخيم الأضواء الشمالية.وفقًا لناسا، يمكن أن تؤثر الانفجارات الشمسية على الاتصالات اللاسلكية وشبكات الطاقة الكهربائية وإشارات الملاحة، وتشكل مخاطر على المركبات الفضائية ورواد الفضاء.