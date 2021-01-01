تظهر بقع غريبة على حلقات كوكب زحل.. والعلماء في حيرة



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

يصف العلماء شكل حلقات زحل بأنها «واحدة من أروع المشاهد في نظامنا الشمسي». وفي صور جديدة كشفها تليسكوب هابل الفضائي، تبين «بقع غامضة وغريبة» تظهر على حلقات الكوكب.



وبحسب تقرير «science Alert»، فإن تلك العلامات الداكنة والضوء الذي بدا في الصور، له موسم يظهر فيه كل عام ثم يختفي، مشيرا إلى أن الذي يسبب تلك البقع أو اللطخات بالضبط غير معروف، لكن الخبراء يأملون أن توفر الملاحظات الأخيرة من «هابل» فرصًا لدراسة الظاهرة بمزيد من التفصيل.



تظهر تلك اللطخات فقط في الأوقات التي تسبق الأجواء المعتدلة على الكوكب، لذا فهي فعالة في الربيع والخريف في سنة زحل.

قد يعجبك أيضا...

بحسابات كوكب الأرض، سيصل الاعتدال الخريفي لنصف الكرة الشمالي لكوكب زحل في 6 مايو 2025، لكن العلامات تميل إلى الظهور قبل أربع سنوات من ذلك، وهذا هو سبب تمكن «هابل» من رؤيتها بالفعل.وتسعى «ناسا» الآن إلى معرفة سبب ظهورها موسميا فقط، وما الذي يجعلها تختفي وتعاود الظهور في أوقات معينة من سنة زحل. ونظرًا لأن هذا الكوكب أبعد عن الأرض من الشمس، فإن سنته أطول، ويستغرق زحل 29 عامًا أرضيًا للدوران حول الشمس، بينما يستغرق كل فصل من فصوله حوالي سبع سنوات.تقول عالمة الكواكب إيمي سيمون، من ناسا: «بفضل برنامج تليسكوب أوبال هابل، الذي يبني أرشيفًا من البيانات حول كواكب النظام الشمسي الخارجي، سيكون لدينا وقتًا أطول لدراسة زحل هذا الموسم أكثر من أي وقت مضى».ووفقًا للعلماء، فإن الرصد الأخير الذي حدث لزحل في عام 2009، عندما كانت المركبة الفضائية «كاسيني» التابعة لناسا لا تزال تدور حول الكوكب كجزء من استطلاع عن قرب.لكن مهمة «كاسيني» انتهت في عام 2017، لذلك يواصل تليسكوب «هابل» عمل مراقبة أي تغيرات على زحل والكواكب الخارجية الأخرى.وتضيف سايمون: «على الرغم من سنوات الملاحظات الممتازة التي أجرتها بعثة كاسيني، إلا أن البداية الدقيقة والمدة المحددة لموسم ظهور تلك العلامات لا تزال غير متوقعة، مثل التنبؤ بالعاصفة الأولى خلال موسم الأعاصير».وصلت «كاسيني» في عام 2004، وكشفت بسرعة نسبيًا أن الظاهرة لم تكن ناتجة عن تفاعلات الجاذبية مع زحل أو أقماره أو الأقمار الصغيرة التي تشكل حلقات الكوكب.وبعد عام، أكدت المركبة الفضائية أن الظاهرة على الأرجح على صلة بالمجال المغناطيسي لزحل، مما أثار العديد من النظريات حول العملية، أحدها أن جزيئات الغبار المشحونة، المعلقة فوق وتحت الحلقات، تتفاعل مع المجال المغناطيسي للكوكب، مما يؤدي إلى انفصالها عن القطع الجليدية في الحلقات وترتفع بشكل منفصل.واختتم الباحثون أنهم سيواصلون برنامج تليسكوب هابل لرصد زحل وكشف المزيد من التفسيرات للظواهر غير المفهومة.