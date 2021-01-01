أسباب الاصابه بالسكتة الدماغية عند الشباب



السكتة الدماغية السكتة الدماغية

في الوقت التي تقتصر فيه النوبات القلبية والسكتات الدماغية على كبار السن وأولئك الذين لديهم تاريخ من الكوليسترول والتدخين والسكري، حيث أصبح المرض أكثر شيوعًا الآن بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، ومع زيادة أنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة والأوقات المتغيرة، حدث تحول جذري في أولئك الذين من المحتمل أن يعانون منها، وفي السنوات الأخيرة تعرض المزيد من الشباب للسكتات الدماغية.



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد السكتة الدماغية ثاني أكبر عامل مسؤول عن الوفيات حول العالم، وما يقرب من 13 مليون شخص يعانون من المرض كل عام ويموت ما يقرب من 5.5 مليون شخص بسببه سنويًا، تنتشر الحالة بمعدل ينذر بالخطر حيث يصاب شخص واحد في البلد كل 40 ثانية بسكتة دماغية.





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ما هي السكتة الدماغية؟تُعرَّف السكتة الدماغية بأنها نوبة نقص تروية عابرة أو حادث وعائي دماغي يحدث عندما يتم حظر تدفق الدم إلى الدماغ مما يمنع الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر الغذائية المثلى من الدم. وبسبب نقص الأكسجين والمغذيات ، تبدأ خلايا الدماغ في الموت خلال دقائق مسببة تلفًا دائمًا للدماغ وإعاقة طويلة الأمد وحتى الموت، وذلك حسب ما ذكره موقع "news18".أظهرت دراسة حديثة أجراها المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) أنه على الرغم من أن المرض أقل شيوعًا ، إلا أن حوالي 10-15 ? من جميع أنواع السكتات الدماغية التي تحدث بين الشباب تؤدي إلى ما يقرب من خمس حالات الإصابة، ويمكن أن يكون له تأثير مدمر على سنوات الإنتاج في حياة الشاب.أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا هي السكتة الدماغية الناتجة عن انسداد الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم، وتشمل الأسباب الأخرى السائدة للسكتة الدماغية بين الشباب ما يلي:النزف تحت العنكبوتيةيحدث هذا عندما يكون هناك نزيف في منطقة بين الغشاء العنكبوتي والأم الحنون التي تحيط بالدماغ، وتمزق الأوعية الدموية هو السبب الأكثر شيوعًا للنزيف تحت العنكبوتية.النزف داخل القحفيحدث عندما تتمزق أو تتسرب الأوعية الدموية داخل حمة الدماغ. ارتفاع ضغط الدم هو السبب الأكثر شيوعًا.وتم العثور على هذين السببين يؤثران على المزيد من الشباب (40-55?) بالمقارنة مع السكان المصابين بالسكتة الدماغية العامة (15-20?).ما هي علامات وأعراض هذا المرض؟تتراوح علامات السكتة الدماغية من ضعف خفيف إلى شلل في جانب واحد من الوجه أو الجسم، وتُعرَّف السكتة الدماغية بين الأطفال بأنها FAST والتي تعني تدلي الوجه وضعف الذراع وصعوبة النطق والوقت، وتشمل علامات وأعراض السكتة الدماغية بين الصغار أيضًا (ارتباك مفاجئ، مشكلة في التحدث أو الفهم، صعوبة في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما، فقدان التوازن أو التنسيق ، والدوخة ، وصعوبة المشي، صداع مفاجئ وشديد بدون سبب معروف).ما هي عوامل الخطر؟تعد الزيادة في نمط الحياة الخاملة السبب الرئيسي لحالات السكتة الدماغية المرتفعة في الوقت الحاضر، والعديد من عوامل الخطر مثل التدخين، وزيادة مؤشر كتلة الجسم بسبب عدم ممارسة الرياضة ، والسكري ، وارتفاع ضغط الدم ، وخلل شحميات الدم ، والسكتة الدماغية السابقة ، والتاريخ العائلي ، وأمراض القلب الروماتيزمية مع الرجفان الأذيني ، وحبوب منع الحمل عن طريق الفم (2-5 أضعاف المخاطر المتزايدة للنساء) يمكن أن يسبب سكتة دماغية.يعد الإجهاد والحرمان من النوم واستهلاك الأطعمة المعلبة من أكثر الأسباب شيوعًا التي تؤدي إلى ارتفاع حالات الإصابة بالسكتة الدماغية بين الشباب.كيف يمكنك تقليل خطر الاصابة بسكتة دماغية؟هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية:اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا عن طريق تناول الأطعمة الطازجة المغذية غير المصنعة والحد من تناول الملح لأنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع 2 وارتفاع الكوليسترول ، وكلها عوامل الخطر الكلاسيكية للسكتة الدماغية.احصل على 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المستمر يوميًا للتغلب على مشكلات مثل السمنة، ويمكن أن يساعد فقدان الوزن في خفض ضغط الدم ويمكن أن يساعد في تخفيف التوتر في القلب والرئتين والأوعية الدموية والعظام.المدخنون معرضون لخطر الإصابة بسكتة دماغية أعلى بمرتين إلى أربع مرات من غير المدخنين ، وبالتالي ، يجب على المرء تجنب التدخين أو الإقلاع عنه.إذا كنت تعاني من مرض السكري فعليك مراقبة مستويات السكر في الدم وتناول الوصفات الطبية وزيارة الطبيب كل بضعة أشهر.إذا كنت قد أصبت بسكتة دماغية من قبل ، فيجب أن تتناول بحكمة الأدوية التي وصفها طبيبك والتي يمكن أن تساعد في منعك من الإصابة بسكتة دماغية أخرى.