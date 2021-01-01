دراسة : المصافحة قد تكون سبب في إكتشاف الإصابة بمرض مميت

توصلت دراسة حديثة إلى أن قبضة اليد والمصافحة قد تكون سبب في إكتشاف الأمراض الخطيرة مبكراً، حيث إن الدراسة أكدت على ان الأشخاص الذين يصافحون بطريقة ضعيفه قد يكون ذلك إشارة لمشكلة في القلب أو الدماغ.
ووجدت الدراسة ، أن الأشخاص الذين انخفضت قوة قبضتهم بشكل أسرع يواجهون مخاطر أكبر من المشاكل الصحية، بما في ذلك السكتات الدماغية وأمراض القلب، كما وجدت الدراسة أن قوة القبضة يمكن أن تكون أفضل من ضغط الدم في توقع المخاطر، بحسب ما تم نشره في المجلة الطبية The Lancet.
وكتب الباحثون في الدراسة، أن هناك مجموعة كبيرة من الأدلة التي تربط الضعف العضلي، كما تحدده قوة القبضة المنخفضة، بمجموعة من النتائج الصحية السلبية المرتبطة بالشيخوخة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!