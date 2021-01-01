دراسة : المصافحة قد تكون سبب في إكتشاف الإصابة بمرض مميت



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

توصلت دراسة حديثة إلى أن قبضة اليد والمصافحة قد تكون سبب في إكتشاف الأمراض الخطيرة مبكراً، حيث إن الدراسة أكدت على ان الأشخاص الذين يصافحون بطريقة ضعيفه قد يكون ذلك إشارة لمشكلة في القلب أو الدماغ.



ووجدت الدراسة ، أن الأشخاص الذين انخفضت قوة قبضتهم بشكل أسرع يواجهون مخاطر أكبر من المشاكل الصحية، بما في ذلك السكتات الدماغية وأمراض القلب، كما وجدت الدراسة أن قوة القبضة يمكن أن تكون أفضل من ضغط الدم في توقع المخاطر، بحسب ما تم نشره في المجلة الطبية The Lancet.



وكتب الباحثون في الدراسة، أن هناك مجموعة كبيرة من الأدلة التي تربط الضعف العضلي، كما تحدده قوة القبضة المنخفضة، بمجموعة من النتائج الصحية السلبية المرتبطة بالشيخوخة.

قد يعجبك أيضا...

تم تصنيف قوة القبضة على أنها «علامة بيولوجية للشيخوخة»؛ ومع ذلك، فإن المسارات التي تربط بين قوة القبضة والعواقب الصحية السلبية غير واضحة.ويذكر أنه صدر تقرير عام 2019، كتب خبير من جامعة كامبل أن قوة القبضة مرتبطة بكثافة العظام، وخطر الكسور، والضعف الإدراكي، ومرض السكري، ونوعية الحياة بشكل عام. ويأمل باحثو ميتشيجان في العثور على الرابط بين قوة القبضة والصحة العامة.