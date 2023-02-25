صيدلة القاهرة: .. تحدد المواعيد النهائية للتقديم للماجستير

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أعلنت الدكتورة غادة أحمد عبد البارى عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة فتح باب التقديم لبرامج ماجستير العلوم الصيدلية فى التخصصات التالية: صيدلانيات - وصيدلة صناعية - عقاقير- أدوية وسموم – كيمياء عضوية صيدلية – كيمياء صيدلية، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023.



وأوضحت "عبد البارى"عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة، أن التقديم للدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2022/2023 ببرامج الماجستير، بدأ منذ يوم الخميس 26 يناير حيث تم فتح باب تقديم الطلبات ويستمر قبول تقديم الطلاب حتى يوم السبت القادم الموافق 25-2-2023، وانه يتم تقديم طلبات الالتحاق الكترونيًا من خلال الرابط التالي:



https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspx

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وأشارت إلى أنه سوف يتم اعلان اسماء المقبولين في نهاية شهر مارس وسيتم المراسلة استكمال جميع الأوراق الخاصة بملف الالتحاق من خلال البريد الإلكتروني: dep-postgrad-adm@pharma.cu.edu.egاليوم.. بدء المحاضرات بـ كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرةجامعة القاهرةوعلي جانب آخر نظمت وحدة السلامة والصحة المهنية بكلية العلوم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، ندوة تعريفية بعنوان (الزلازل: كينونتها ومخاطرها وإدارة الكارثة)، أمس الأربعاء 15 فبراير، بقاعة ابن سينا بالكلية.واستهدفت الندوة التعريف بصورة علمية بنشأة الصفائح الأرضية وعلاقتها بالزلازل، وأنواع الحركات الأرضية وشدتها، وحزام الزلازل وموقع مصر منه، وقياسات الزلازل، وأماكن محطات رصدها، ومعدلات الزلازل المؤثرة على مصر وشدتها، وكيفية التعامل بطريقة سليمة فى حالة حدوث هزة أرضية، وكيفية إدارة الأزمة في مثل هذه الأوقات.وحاضر في الندوة التعريفية، كل من الدكتور سعيد محمد سعيد زيدان الأستاذ بقسم الجيولوجيا، والدكتور سعيد دحروج الأستاذ بقسم الجيوفيزياء، والدكتور محمود محمد مكاوي الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الجيوفيزيقية والفلكية، والدكتور صلاح الحديدى أستاذ الزلازل بمركز البحوث الجيوفيزيقية والفلكية، وأدار الندوة الدكتور أحمد عبدالحليم مدير وحدة الأمن والسلامة وإدارة الأزمات والكوارث، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب.