ألسن عين شمس .. فتح باب الالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الأول

قالت الدكتورة سلوي رشاد عميدة كلية الالسن جامعة عين شمس أنه سيتم فتح باب التقدم للالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الاول غدا الاحد الموافق 19 فبراير حتي الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023.
وكشفت الدكتورة سلوي رشاد عن بعض التعليمات عند التقدم للالتماسات وهي كالاتي :
اولا : يتم تفعيل لينك طلب الالتماسات ابتداء من غد الأحد الموافق 19 / 2 / 2023.
ثانيا : يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب او الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وايضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها ، لانه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد اخرى.
ثالثا : يرجى العلم جيدا أن اخر موعد لتسجيل طلب الالتماسات هو يوم الثلاثاء الموافق 28 / 2 / 2023 وبعدها سوف يتم غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.
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