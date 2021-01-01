ألسن عين شمس .. فتح باب الالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الأول

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قالت الدكتورة سلوي رشاد عميدة كلية الالسن جامعة عين شمس أنه سيتم فتح باب التقدم للالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الاول غدا الاحد الموافق 19 فبراير حتي الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023.







وكشفت الدكتورة سلوي رشاد عن بعض التعليمات عند التقدم للالتماسات وهي كالاتي :

اولا : يتم تفعيل لينك طلب الالتماسات ابتداء من غد الأحد الموافق 19 / 2 / 2023.

ثانيا : يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب او الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وايضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها ، لانه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد اخرى.

ثالثا : يرجى العلم جيدا أن اخر موعد لتسجيل طلب الالتماسات هو يوم الثلاثاء الموافق 28 / 2 / 2023 وبعدها سوف يتم غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.



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وأوضحت الدكتورة سلوي رشاد عميد الكلية أن تم وضع فيديو توضيحي لمعرفة خطوات التقدم للالتماسات ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو عن طريق هذا الرابط اضغط هنا .وكانت قد أعلنت الدكتورة سلوي رشاد عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس أنه تم إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية على نظام جامعة عين شمس UMSعلى اللينك التالى: ums.asu.edu.eg .وأوضحت الدكتورة سلوي رشاد أنه يجب على جميع الطلاب تغير الرقم السرى فور الدخول على الموقع لافتا أنه مع العلم ان اسم المستخدم هو الرقم القومي والرقم السرى الموحد 55555 على ان يقوم الطالب بتغير الرقم السرى الجديد عبارة عن الاسم الاول للطالب آخر اربع ارقام من الرقم القومى .