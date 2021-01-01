خطوات حجز الكشف الطبي من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة



بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة

يسعي الكثير من ذوي الهمم الراغبين فى الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة إلي معرفة خطوات حجز كشف طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة خاصة بعد أن وفرت الصحة إمكانية الحجز عبر الانترنت.



وفى إطار تقديم الخدمات بشكل سهل وفرت الصحة حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة عبر الإنترنت حيث يقوم المواطن فقط بالقيام بمجموعة من الخطوات البسيطة.



خطوات حجز كشف طبي ل بطاقة الخدمات المتكاملة

- تبدء أولي خطوات حجز كشف طبي ل بطاقة الخدمات المتكاملة بتسجيل الدخول على موقع وزارة. الصحة المخصص لبطاقة الخدمات المتكاملة

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- ثم يقوم المواطن بعدها باختيار حجز موعد للكشف الطبي ويطلب منه القيام بكتابة البيانات الشخصية متضمنة الرقم القومي، والاسم، وتاريخ المياد، والنوع، ومحافظة السكن، والعنوان، والوظيفة، ورقم الهاتف، ونوع الإعاقة.- ثم يقوم المواطن بحفظ البيانات وسيتم موفاته بموعد ومكان الكشف.الفئات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملةوهناك فئات معينة يمكنها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم والتي تشمل مايلي :-:- تتضمن الفئات المستهدفة من بطاقة الخدمات المتكاملة جميع الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة- ومن بين الإعاقات المتوسطة باستثناء أمراض القلب- كما تشمل الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة الإعاقات الحركية مثل حالات ضمور العضلات- وتشمل أيضا الفئات إصابات وتشوهات العمود الفقري- كما تضم الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة حالات الجزام- وأيضا تشمل الفئات حالات تيبس المفاصل المتوسط- كما تتضمن الفئات المستهدفة من بطاقة الخدكات المتكاملة حالات بتر طرف أو أكثر من الأطراف العلوية أو السفلية، ولا يعتبر بتر إصبع أو اثنين في اليد الواحدة أو اليدين أو القدم من الإعاقات المتوسطة.- كما تشمل الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة إعاقات العين الواحدة إذا كانت قوة إبصار الثانية اقل من 6\18- وتشمل أيضا الفئات المستحقة شلل الأطفال الشديد-الشلل الرباعي وأيضا حالات الشلل النصفي الطولي أو السفلي- فقد السمع التام كما تشمل ايضا الإعاقات الذهنية الشديدةمميزات بطاقة الخدمات المتكاملةويحصل المواطن من ذوي الهمم الحاصل علي بطاقة الخدمات المتكاملة علي العديد من المميزات والتي تتضمن مايلي :-- يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة الكشف المجاني في المستشفيات لذوي الإعاقة.- كما يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.- كما تتضمن المميزات التي يحصل عليها حامل بطاقة الخدمات المتكاملة خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.- ومن بين المميزات بطاقة الخدمات المتكاملة ميزة التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية- تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة ميزة الإعفاء من الضرائب.- تقدم البطاقة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة.- تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة الدمج في المعاهد والجامعات.