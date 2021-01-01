جمال شعبان يحذر من تناول المشروبات الغازية يوميًا



المشروبات الغازية المشروبات الغازية

أثبتت نتائج دراسة عن الغذاء أن شرب المشروبات الغازية مع تناول بعض الوجبات ضار جدا لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من السكر وتزيد نسبة تعرض الأشخاص للبدانة والسمنة المفرطة.



وكشف الدكتور جمال شعبان استشاري القلب وعميد معهد القلب السابق عن مخاطر المشروبات الغازية على الصحة.



وقدّم جمال شعبان معلومة مهمة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، قائلاً تناول 2 من زجاجة المشروبات الغازية يوميا تسبب أزمات بالقلب وقد تودي بحياة الشخص.

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أضرار المشروبات الغازية..-زجاجة واحدة يوميا تسبب مشكلات بالجهاز الهضمي قد تنتهي أيضا بالوفاة.2-زجاجة يوميا فأكثر تزيد احتمالات الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية.3-أما زجاجة يوميا تزيد من احتمالات الوفاة من أمراض المعدة والبنكرياس والقناة الهضمية.