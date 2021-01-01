فيديو .. الأهلي يسقط أمام الهلال في دوري أبطال أفريقيا

استهل نادي الأهلي المصري مشواره في النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بخسارة خارج أرضه أمام الهلال السوداني (0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.
ويدين الفريق السوداني بالفضل في انتصاره لمهاجمه الكونغولي ليليبو ماكابي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 53 من زمن "الديربي العربي" على ملعب "الهلال" في مدينة أم درمان السودانية، من ضربة حرة مباشرة أخطأ حارس المرمى المصري محمد الشناوي في التعامل معها ربما لعدم الرؤية بشكل جيد بسبب أشعة الشمس.
وحقق نادي الهلال أول فوز له في النسخة الحالية لدوري الأبطال، بعد خسارته أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (0-1) في مستهل مشواره بالبطولة يوم السبت الماضي، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد ثلاث نقاط.
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