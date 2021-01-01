فيديو .. الأهلي يسقط أمام الهلال في دوري أبطال أفريقيا

آخر الأخباراخبار الرياضة › فيديو .. الأهلي يسقط أمام الهلال في دوري أبطال أفريقيا

صورة الخبر: الأهلي يسقط أمام الهلال
الأهلي يسقط أمام الهلال

استهل نادي الأهلي المصري مشواره في النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بخسارة خارج أرضه أمام الهلال السوداني (0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

ويدين الفريق السوداني بالفضل في انتصاره لمهاجمه الكونغولي ليليبو ماكابي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 53 من زمن "الديربي العربي" على ملعب "الهلال" في مدينة أم درمان السودانية، من ضربة حرة مباشرة أخطأ حارس المرمى المصري محمد الشناوي في التعامل معها ربما لعدم الرؤية بشكل جيد بسبب أشعة الشمس.

وحقق نادي الهلال أول فوز له في النسخة الحالية لدوري الأبطال، بعد خسارته أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (0-1) في مستهل مشواره بالبطولة يوم السبت الماضي، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد ثلاث نقاط.

بينما يتصدر فريق ماميلودي صن داونز الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على كل من الهلال وفريق كوتون سبورت الكاميرون (3-1).

في حين خاض الأهلي مباراته الأولى ضمن البطولة الإفريقية لمشاركته في كأس العالم للأندية 2022، التي جرت في المغرب مطلع الشهر الجاري، واحتل الفريق المصري المركز الرابع في المونديال.

https://twitter.com/i/status/1626953243300331521

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. الأهلي يسقط أمام الهلال في دوري أبطال أفريقيا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86620

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager