روسيا تتهم القوات الأوكرانية باستخدم ذخائر تحتوي على مواد سامة



ذخائر تحتوي على مواد سامة ذخائر تحتوي على مواد سامة

قالت القوات الروسية المتواجدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة إن القوات الأوكرانية استخدمت ذخائر تحتوي على مادة سامة غير معروفة.



ونقلت وكالة نوفوستي عن مصادر في القوات الروسية أنه "في صباح يوم 16 فبراير، ظهرت مروحيتان هجوميتان للعدو فوق مواقع القوات الروسية بالقرب من أوغليدار، وأسقطت إحدى المروحيات على الفور، وتمكنت الأخرى من قصف وإلقاء ذخائر كيميائية على مواقعنا".



وأضافت المصادر ذاتها أن "عبوة انفجرت وأصابت جنديين مقاتلين بحروق خفيفة. كما ظهرت عليهم كل علامات التسمم، مثل تقيؤات وتهيج الأغشية المخاطية".

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هذا وقد تم إرسال بقايا الذخيرة التي انفجرت الذخيرة وتم العثور عليها في المروحية التي تم إسقاطها إلى المختصين لفحصها.