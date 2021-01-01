قانونا جديدا .. إسبانيا تعتمده للنساء ويثير الجدل

صادق البرلمان الإسباني بشكل نهائي على قانون ينص على منح "إجازة الدورة الشهرية" للنساء اللواتي يعانين من آلام خلال فترة العادة الشهرية، ويعد هذا الإجراء غير مسبوق في أوروبا.
وسيسمح هذا القانون أيضا للقصر في سن 16 أو 17 عاما، بالإجهاض من دون إذن من والديهم، ما يبطل قرارا فرضته الحكومة الإسبانية سنة 2015.
ووسعت الحكومة التمويل العام لوسائل منع الحمل وتطوير وسائل منع الحمل الهرمونية الذكرية.
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