المتحدث الأسبق للقوات المسلحة يرد علي تغريدة لساويرس مثيرة للجدل

رد العميد محمد سمير المتحدث الأسبق للقوات المسلحة المصرية على تغريدة لنجيب ساويرس تحدث فيها الأخير عن تحرير ستة مصريين أقباط في ليبيا.
وقال العميد محمد سمير :
"1- هم المصريون الستة بغض النظر عما إذا كانوا أقباطا أم مسلمين، شبابا أم شيوخا أو أطفالا.. المصريين لا يصنفوا على أي أساس آخر سوى المواطنة.. هكذا تعلمنا من أساتذتنا الأجلاء.
تم تحرير الاقباط السته الشباب من عصابه هجره غير شرعيه كانوا ماسكينهم لانهم كانوا في صدد الهجره لايطاليا..الحمد لله و صحتهم طيبه…نشكر السلطات الليبية علي جهودهم …— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 17, 2023
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!