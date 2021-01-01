التعليم تحدد مواعيد الأمتحانات الشهرية لصفوف النقل



الأمتحانات الشهرية لصفوف النقل الأمتحانات الشهرية لصفوف النقل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الشهور لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى تعقد فى منهج الشهر، موضحة أن امتحان شهر فبراير الجارى والذى يعقد بداية مارس المقبل تكون الأسئلة فيما درسه الطالب منذ بداية الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية شهر فبراير، كما أن امتحان شهر مارس والذى يعقد فى أبريل يكون فيما تم شرحه للطلاب خلال شهر مارس.



وأوضحت أن الطلاب يؤدون امتحانين شهور إضافة إلى امتحان نهاية العام الدراسى أو نهاية الفصل الدراسي الثاني.





وانطلق الفصل الدراسي الثاني 11 فبراير الجارى، فيما وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مديري المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس، مشيرًا إلى أن مجموعات الدعم ستكون داخل المدارس لصفوف النقل، بينما يتم اختيار (3-5) مدارس في كل إدارة تعليمية مزودة بمسرح أو قاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات، فضًلا عن اختيار أفضل معلمين متميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، بالاضافة إلى إمكانية الاستعانة بمعلمين من خارج المنظومة التعليمية وحصولهم على تصريح لمزاولة المجموعات بعد التأكد من كفاءتهم التعليمية.

