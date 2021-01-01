يدعم واتساب ميزة (الصورة داخل صورة) لمكالمات الفيديو على آيفون

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أطلقت شركة (ميتا) المالكة لتطبيق المراسلة الشهير (واتساب) Whatsapp تحديثًا جديدًا لنسخة التطبيق على آيفون يجلب ميزة (الصورة داخل صورة) Picture-in-picture لمكالمات الفيديو، إضافةً إلى عدد من الميزات الأخرى.



وكانت الشركة قد أعلنت عن الميزة في شهر ديسمبر الماضي ووفرتها لمُستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق. وقد أصبحت الميزة متوفرة اليوم لجميع مستخدمي النسخة الرسمية منه والمتوفرة للتنزيل من خلال متجر تطبيقات آبل.



وتعمل الميزة في واتساب بطريقة مشابهة لتطبيق آبل (فيس تايم) FaceTime، إذ تتيح للمستخدمين العودة إلى الشاشة الرئيسية أثناء مكالمات الفيديو دون فقدان الصورة، وذلك من خلال تصغير شاشة الفيديو وعرضها بشكل نافذة عائمة فوق الشاشة الرئيسية أو أية تطبيقات أخرى يجري استخدامها خلال المكالمة.

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إضافةً إلى ذلك، ذكرت آبل ضمن صفحة التطبيق على متجرها بأن التحديث الجديد الذي يحمل رقم الإصدار 23.3.77 يجلب إمكانية إضافة التعليقات لدى إرسال المستندات، ويدعم إضافة عناوين وشرح أطول للمجموعات لتسهيل كتابة وصف المجموعات على المستخدمين.وأخيرًا، يدعم التحديث الجديد إمكانية إنشاء صور الآفاتار المخصصة من خلال خيار جديد ضمن قائمة الإعدادات يتيح للمستخدم إنشاء صورته الخاصة واستخدامها كمُلصَق أو كصورة لملفه الشخصي.وكانت الشركة قد أعلنت قبل أيام عن إطلاق عدد من الميزات الجديدة للحالة (Status)، منها إمكانية إضافة الحالة الصوتية التي تتيح للمستخدمين إمكانية تسجيل رسائل صوتية لا تتجاوز مدتها 30 ثانية ومشاركتها في حالة واتساب. كما دعم التحديث الأخير إمكانية تحديد جهات معينة لإظهار الحالات لها بدل عرضها لجميع جهات الاتصال، إضافةً إلى ميزة تفاعلات الحالة (Status Reactions) التي قالت واتساب إنها تتيح للمستخدمين طريقة سريعة وسهلة للرد على تحديثات الحالة من الأصدقاء وجهات الاتصال المقربة.ومن الجدير بالذكر أن ميزة (الصورة داخل صورة) متوفرة لمستخدمي تطبيق واتساب على هواتف أندرويد منذ عدة سنوات. ويمكن اليوم لمستخدمي التطبيق على هواتف آيفون استخدام الميزة من خلال الحصول على التحديث الجديد عبر متجر تطبيقات آبل.شاركهافيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست سكايب ماسنجر مشاركة عبر البريد طباعةمقالات ذات صلة