بحث l لإنقاص الوزن .. تناول وجبات أقل أفضل من الصيام المتقطع

أكد بحث جديد، أن الحد من تناول السعرات الحرارية بشكل عام قد يعزز فقدان الوزن بشكل أفضل من تناول الطعام المقيد بالوقت، اكتسب الصيام المتقطع شعبية كبيرة كوسيلة لفقدان الوزن، يتضمن نمط الحياة هذا النظام الغذائي عدم تناول الطعام في إطار زمني محدد ، بالتناوب مع وجبات الطعام المجدولة، تشير بعض الأدلة إلى أن هذا النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى إنقاص الوزن دون آثار ضارة ، فضلاً عن الاستفادة من نتائج استقلاب القلب لدى الأشخاص المصابين بالسمنة، وفقا لما نشره موقع " healthnews".
وأشارت نتائج دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، إلى أن تناول كميات أقل بشكل عام واستهلاك عدد أقل من الوجبات الكبيرة قد يكون أكثر فاعلية في إنقاص الوزن من الصيام المتقطع، لتحديد ما إذا كانت فترات الصيام بين الوجبات تعزز تغيرات الوزن ، قام العلماء بإجراء الدراسة على 547 مشاركًا بالغًا ،كان متوسط ??عمر المشاركين 51 عامًا ، وكان متوسط ??مؤشر كتلة الجسم ضمن نطاق السمنة.
سجل المشاركون أوقات الأكل والنوم والاستيقاظ ، سمح هذا للعلماء بحساب الأوقات من الوجبة الأولى إلى الأخيرة ، من الاستيقاظ إلى الوجبة الأولى ، ومن آخر وجبة إلى النوم، خلال فترة المتابعة البالغة ست سنوات ، لم يكن توقيت الوجبة مرتبطًا بتغييرات الوزن، ومع ذلك ، فإن عدد الوجبات المتوسطة (حوالي 500-1000 سعرة حرارية) والكبيرة (أكثر من 1000 سعرة حرارية) المستهلكة ارتبط بزيادة الوزن.
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