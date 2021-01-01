بالفيديو : تجربة قيادة لموديل 2023 من هوندا أكورد



هوندا أكورد هوندا أكورد

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Throttle House المتخصص في السيارات، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2023 من سيارة هوندا أكورد، وهي سيارة شهيرة من فئة سيدان، وينتمي هذا الموديل للجيل الحادي عشر من السيارة، والذي تم الكشف عنه لأول مرة في 10 نوفمبر 2022.



جدير بالذكر أن هذا الموقع يقدم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من جيب رانجلر وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: